Cher compie 80 anni: carriera, scandali e amori di una regina

Pubblicato: 20 Maggio 2026 13:49

La vita di Cher (vero nome Cherilyn Sarkisian LaPierre) è un viaggio straordinario iniziato a El Centro (California) il 20 maggio 1946. Riconosciuta universalmente come la "Regina del Pop", la sua carriera e la sua vita privata sono state costellate da record, trionfi e momenti iconici. Ha rivoluzionato il modo di fare musica, attraversando decenni, vinto un Oscar. Pioniera in tutto, anche nel collezionare toy boy. Vita, carriera e traguardi di una vera leggenda
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Foto di Sara Gambero

Sara Gambero

Giornalista esperta di Spettacolo e Lifestyle

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.