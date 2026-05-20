Cher compie 80 anni: carriera, scandali e amori di una regina

La vita di Cher (vero nome Cherilyn Sarkisian LaPierre) è un viaggio straordinario iniziato a El Centro (California) il 20 maggio 1946. Riconosciuta universalmente come la "Regina del Pop", la sua carriera e la sua vita privata sono state costellate da record, trionfi e momenti iconici. Ha rivoluzionato il modo di fare musica, attraversando decenni, vinto un Oscar. Pioniera in tutto, anche nel collezionare toy boy. Vita, carriera e traguardi di una vera leggenda