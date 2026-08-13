Alessandra Amoroso compie 40 anni, lo scatto social poi il messaggio ai fan: “Mi mancate molto”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso ha compiuto 40 anni e ha scelto di celebrare questo importante traguardo lontano dal clamore dei social, senza maxi reportage su Instagram o feste documentate minuto per minuto: per il suo compleanno, festeggiato il 12 agosto, la cantante salentina ha preferito la discrezione. A svelare qualcosa in più sulla serata è stato però un breve video apparso in rete, nel quale si vede Alessandra spegnere le candeline circondata dalle persone più care. Un momento semplice e familiare, reso ancora più emozionante da poche parole che sembrerebbero essere dedicate all’amatissima nonna Maria, ormai scomparsa ma ancora profondamente presente nella sua vita.

Alessandra Amoroso festeggia 40 anni lontano dai social

Quarant’anni, una carriera costruita passo dopo passo e una nuova vita da mamma: per Alessandra Amoroso questo compleanno ha un sapore decisamente particolare.

Era il 2009 quando il grande pubblico la conosceva tra i banchi di Amici di Maria De Filippi, da allora sono trascorsi 17 anni e quella ragazza dalla voce graffiante è diventata una delle interpreti più riconoscibili della musica italiana, collezionando successi, tour e milioni di dischi venduti.

Eppure, proprio in occasione di un traguardo di vita così importante, Alessandra ha scelto di fare qualcosa di apparentemente controcorrente: vivere la festa dei suoi 40 anni senza mostrare troppo.

Sul suo seguitissimo profilo Instagram, dove conta milioni di follower, non è infatti comparso il lungo racconto che qualcuno avrebbe potuto aspettarsi, anzi, soltanto il giorno successivo la cantante ha pubblicato una storia per ringraziare tutti dell’affetto ricevuto, parlando dell’inizio di un nuovo capitolo della sua vita. Una scelta insolita nell’epoca della condivisione continua, ma forse proprio per questo ancora più significativa.

A soddisfare almeno in parte la curiosità dei fan è stato un breve filmato successivamente circolato online e ripubblicato anche su TikTok dalla fanpage @la_familia_amorosa: nel video Alessandra appare davanti a una grande torta mentre si prepara a spegnere le candeline mentre intorno a lei ci sono amici e familiari, in un’atmosfera che sembra decisamente lontana dai grandi party che di solito vengono organizzati dai vip in queste occasioni.

I 40 anni di Alessandra Amoroso e il momento speciale della vita della cantante

C’è però un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti: nel filmato sul compleanno di Alessandra Amoroso, ad un certo punto, si sente pronunciare una frase che fa riferimento alla nonna.

Il pensiero è andato immediatamente a nonna Maria, figura importantissima nella vita di Alessandra Amoroso: la cantante ha raccontato più volte pubblicamente il profondo legame che le univa e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme.

Un legame che continua anche attraverso la nuova generazione della famiglia visto che la figlia di Alessandra si chiama infatti Penelope Maria, con un secondo nome scelto proprio in omaggio all’amatissima nonna.

E dunque Alessandra taglia il traguardo dei 40 anni in una fase completamente nuova della sua vita: nel settembre 2025 è diventata mamma per la prima volta proprio della sua primogenita, nata dall’amore con Valerio Pastore, il compagno con cui sta costruendo la sua famiglia.

Dopo aver vissuto il giorno del compleanno lontano dalla sovraesposizione social, il 13 agosto Alessandra è tornata su Instagram per ringraziare chi le aveva fatto arrivare un messaggio o un pensiero: “Grazie grazie grazie. Nuovo capitolo della mia vita!!!”, ha scritto nella storia, aggiungendo un abbraccio virtuale per tutti e confessando quanto le manchi il suo pubblico.

Poi una battuta perfettamente nel suo stile: “40 e sto”, accompagnata da accessori perfettamente a tema compleanno.