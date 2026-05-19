Alessandra Amoroso cambia look e su Instagram è sempre più bella

Alessandra Amoroso cambia ancora una volta look e su Instagram insieme alla figlia Penelope è stupenda.

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IPA Alessandra Amoroso

“Cool mom era”, Alessandra Amorosa racconta su Instagram la sua nuova vita da mamma e svela un cambio look favoloso. La cantante salentina sta vivendo un periodo particolarmente felice della sua esistenza dopo la nascita di Penelope, la sua prima figlia.

Il nuovo look di Alessandra Amoroso su Instagram

Su Instagram, Alessandra Amoroso ha pubblicato alcuni scatti che svelano il suo favoloso cambio look. Frangetta, capelli mossi e occhiali da vista con una montatura maxi: la cantante non potrebbe essere più bella.

Dopo la nascita di Penelope, frutto del suo legame con Valerio Pastore, la cantante ha deciso di ritirarsi momentaneamente dalle scene per dedicarsi alla famiglia. E a 39 anni, Alessandra non potrebbe essere più favolosa. Lo rivelano i suoi sorrisi negli scatti pubblicati sui social e un cambio look perfetto per esaltare al massimo la sua bellezza.

“Cool mom era – ha scritto Alessandra, commentando alcuni scatti -. Vi leggo e vi penso spesso, sempre con amore! ci vediamo in giro”. I fan infatti non smettono di chiedere di lei e fra post e Stories, la Amoroso continua a mantenere un legame con la sua “big family”.

Le nozze di Alessandra Amoroso e Valerio Pastore

L’assenza di Alessandra Amoroso dalle scene potrebbe essere anche legata all’organizzazione del matrimonio con Valerio Pastore. Classe 1994, videomaker e tecnico del suono di Olevano sul Tusciano, Valerio è legato alla cantante dal 2021.

La loro storia d’amore era nata sul lavoro, dietro le quinte dei concerti di Alessandra. Un legame nato dopo l’addio dell’artista pugliese a Stefano Settepani, vissuto con discrezione, fino all’annuncio della gravidanza.

“È stato per me una grande scoperta anche per me stessa – aveva rivelato la cantante, parlando di un sentimento capace di cambiarle la vita -, ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata e io non lo conoscevo. La cosa meravigliosa di questo amore è che sono molto libera. Siamo molto liberi. E questo per me è la chiave di tutto, non lo sapevo ma adesso lo so”.

“Non ho nessun vincolo – aveva aggiunto, parlando del legame con il compagno -, sono libera di essere quello che sono, di fare quello che mi va di fare, nella condivisione piuttosto che no, di essere me stessa con tutti i miei colori. Non ho freni, sempre ovviamente nel rispetto dell’altra persona”.

Nell’agosto del 2025 la sorpresa più grande con la proposta di nozze di Valerio Pastore arrivata al termine di un concerto della Amoroso.

Alessandra, che aveva scelto di affrontare tutto il suo tour incinta con il pancione, senza fermarsi, era stata presa di sorpresa dal compagno. Valerio Pastore, con in mano un mazzo di fiori, si era inginocchiato di fronte alla cantante. Un momento immortalato in alcuni video dove appare Alessandra Amoroso commossa mentre le viene consegnato l’anello.

“Mi vuoi sposare?”: è la fatidica frase pronunciata da Valerio, mentre lei appare incredula: “Ma sei impazzito?”, dice, sedendosi per l’emozione e pronunciando il tanto atteso “sì”.