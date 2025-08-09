Che lavoro fa Valerio Pastore, futuro marito di Alessandra Amoroso

Cosa fa Valerio Pastore, futuro marito di Alessandra Amoroso? Il suo lavoro e come si sono conosciuti.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Alessandra Amoroso

Valerio Pastore è il futuro marito di Alessandra Amoroso, ma soprattutto una persona che è riuscita a restare accanto alla cantante senza esporsi troppo ai pettegolezzi. Per questo in tantissimi si chiedono cosa fa nella vita Valerio e non sanno che è stato proprio il suo lavoro a farlo incontrare con la Amoroso.

Che lavoro fa Valerio Pastore

Valerio Pastore infatti è un tecnico del suono e prima di innamorarsi di Alessandra Amoroso è stato uno suo collaboratore. I due infatti hanno lavorato spesso insieme proprio per via del mestiere di Valerio e durante alcuni concerti. Il tecnico del suono infatti si occupa di gestire l’esperienza sonora del pubblico nel corso dell’evento, configurando l’attrezzatura audio e installandola, realizzando in tempo reale il mixaggio dei suoni degli strumenti e delle voci, ma soprattutto assicurandosi che il suono sia sempre coinvolgente, chiaro ed equilibrato.

Classe 1994, Valerio non è solamente un tecnico del suono, ma anche un videomaker particolarmente apprezzato nel suo settore. Originario di Eboli, vive a Olevano Tuscano, comune in provincia di Salerno. L’amore con Alessandra Amoroso sarebbe nato a poco a poco. I due avrebbero iniziato a frequentarsi e conoscersi per via del lavoro, scoprendosi poi innamorati.

L’amore di Valerio Pastore e Alessandra Amoroso

La relazione è nata lontana dai riflettori ed è stata sempre vissuta in gran segreto, così tanto che di Valerio Pastore si sa poco e niente. Non ha mai rilasciato interviste e anche Alessandra Amorosa non ha voluto condividere troppo riguardo il loro amore. Arrivata al successo grazie ad Amici di Maria De Filippi, la cantante ha sempre messo al primo posto la sua voce e la potenza delle sue canzoni, tenendosi lontana dai gossip.

Dal 2015 al 2021 ha vissuto una relazione con Stefano Settepani, produttore discografico, mentre nel 2023 è arrivato l’incontro con Valerio, l’uomo che le ha cambiato la vita. Nel marzo del 2025 infatti la cantante ha annunciato di essere incinta, svelando che avrà presto una bambina, Penelope. Ha poi affrontato un tour con il pancione, affiancata sempre da Valerio Pastore che è stato con lei ad ogni passo.

Nell’ultima tappa del tour, la Amoroso ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio. Giovedì 7 agosto, alla fine del concerto conclusivo del Fino a qui Summer Tour 2025, alle Cave del Duca, Lecce, Valerio si è inginocchiato di fronte ad Alessandra con un mazzo di fiori, chiedendo la sua mano. L’artista ha risposto “sì” fra le lacrime e gli applausi dei fan.

“Con lui ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata – aveva raccontato l’artista in un’intervista, parlando di Valerio Pastore -. Sono libera di essere ciò che sono, di fare quello che mi va di fare, di essere me stessa in tutti i miei colori. Non ho freni, sempre naturalmente nel rispetto dell’altra persona. Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato. Spero possa continuare così. Per me è stata una grande scoperta. Ho scoperto un nuovo modo di amare e soprattutto di essere amata, non lo conoscevo”.