Justin Bieber, stop al tour: “Sono seriamente malato”. Di cosa soffre

Il tour di Justin Bieber si ferma. L’artista canadese si è visto costretto ad annullare una serie di concerti inseriti nel suo tour per prendersi cura della sua salute, ancora una volta resa precaria dai sintomi della Malattia di Lyme. Ed è così che, alla vigilia di alcuni dei più importanti appuntamenti della sua tournée, è tornato sui suoi canali social per specificare di aver deciso per lo stop dei suoi show.

Justin Bieber, qual è la malattia che lo ha fermato

Ancora una volta, la Malattia di Lyme gli ha impedito di salire sul palco e godere del calore del suo pubblico. Justin Bieber ha utilizzato i suoi canali social per informare tutti sulle sue condizioni, senza però scendere nei particolari. Uno scenario già visto, questo, dal momento che l’artista si era già fermato curare i sintomi della patologia che l’ha colpito.

Tanti i volti noti che hanno dichiarato di esserne affetti tra cui Bella Hadid e sua madre ma anche Richard Gere, Alec Baldwin e Ben Stiller. A questi si aggiungono cantante Avril Lavigne e l’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush.

“Non riesco a credere a quello che sto per dire. La malattia sta peggiorando. Ho il cuore spezzato perché dovrò rimandare i prossimi show (ordini dei dottori)”. Le date cancellate dal Justice World Tour sono tre, tutte canadesi, ma tutto dipende dalla sua ripresa e dalle sue condizioni. Sotto consiglio dei medici, Bieber ha scelto di mettere la salute davanti a tutto – com’è giusto che sia – per poi tornare sul palco più forte di prima.

Purtroppo, era stato già costretto a rivedere le date del suo tour per sottoporsi a tutte le cure dal caso. L’artista aveva scoperto di essere affetto dalla Malattia di Lyme dopo una serie di accertamenti, richiesti dopo aver avvertito alcuni sintomi piuttosto severi, proprio durante alcuni concerti del suo tour nel quale aveva faticato a ricordare le parole delle sue canzoni. La Scotiabank Arena, la location nella quale avrebbe dovuto esibirsi Bieber, ha dichiarato che non si tratta di Covid ma di un’altra patologia.

Che cos’è la Malattia di Lyme

La Malattia di Lyme, detta anche borreliosi di Lyme, si identifica nelle patologie di natura batterica trasmesse dalle zecche del genere Ixodes. Tra i sintomi, si distinguono quelli tipici del morbo di Lyme tra cui febbre, mal di testa, affaticamento e debolezza. Colpisce diversi tessuti e organi: la cute, le articolazioni, il sistema linfatico e – in particolare – il sistema nervoso e quello cardiovascolare. Il quadro clinico è però variabile, con i sintomi che si presentano con intensità e frequenza differenti.

A parlarne è stato l’artista, che sui suoi social ha spiegato: “Sono seriamente malato. Ho la malattia di Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica. Molte persone dicevano che avevo un aspetto orribile, che mi facevo di metanfetamine ecc., ma non hanno capito che di recente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energia e la mia salute in generale. Non riesco a crederci che sto dicendo questo, ma la mia malattia è peggiorata e devo cancellare su ordine dei medici”.

Il suo intento è quello di parlare apertamente della sua malattia, come ha fatto anche sua moglie Hailey Bieber. Per questo, ha in programma una serie di programmi sul tema: “Queste cose saranno spiegate ulteriormente in una serie di documentari che metterò su YouTube a breve. Potrete apprendere tutto quello che sto combattendo e superando. Sono stati due anni difficili ma sto avendo il giusto trattamento che aiuterà a curare questa malattia finora incurabile. Vi amo, mi prenderò un periodo di riposo e poi tornerò più in forma di prima”.