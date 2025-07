Justin Bieber lancia l’album Swag e spegne i rumors sulla crisi con Hailey

Ufficio stampa Justin Bieber Justin Bieber torna a fare musica e pubblica "Swag"

Dopo un periodo di silenzio e qualche momento non proprio semplice, Justin Bieber è tornato a far battere il cuore dei suoi fan. A sorpresa, il cantante pubblica Swag, il suo nuovo album, che arriva a quattro anni di distanza dal precedente progetto.

Una notizia accolta con entusiasmo in tutto il mondo, che sembra anche mettere a tacere, almeno per ora, le voci insistenti su una presunta crisi con la moglie Hailey Baldwin. Justin, invece, si mostra più ispirato e presente che mai.

Justin Bieber pubblica “Swag”

Nessun annuncio in grande stile, nessun conto alla rovescia: Swag, il nuovo album di Justin Bieber è arrivato così, all’improvviso, come fanno le cose importanti.

Il cantante canadese lancia il suo settimo album in studio, a quattro anni esatti da Justice: un rientro silenzioso, che in poche ore ha riacceso la Bieber fever in tutto il mondo.

Un lavoro che parla anche per immagini: gli unici indizi legati all’uscita, infatti, sono stati alcuni cartelloni disseminati in Islanda e America che il cantante ha condiviso sui social poco dopo la notizia dell’arrivo di Swag.

Ma il vero fiore all’occhiello è, ovviamente, la musica. Dietro a questo nuovo capitolo ci sono anni di lavoro: 21 tracce, 18 canzoni e 3 snippet, prodotte insieme a una squadra d’eccezione, da Carter Lang a Daniel Caesar, da Dijon a mk.gee. Il risultato è un sound più intimo, stratificato, con richiami R&B, soul, ma anche momenti più up-tempo. Un mix che racconta l’evoluzione di Justin sia come artista che come persona.

Swag parla di legami, vulnerabilità, amore. È un disco pensato, sofferto, vissuto. Quattro anni di lavoro in cui Justin si fa vedere come marito e padre: una versione più profonda e matura che sfocia in suoni riflessivi. E forse anche per questo, è uno dei suoi lavori più veri di sempre.

Ecco la lista delle tracce:

All I Can Take

Daisies

Yukon

Go Baby

Things You Do

Butterflies

Way It Is

First Place

Soulful

Walking Away

Glory Voice Memo

Devotion

Dadz Love

Therapy Session

Sweet Spot

Standing On Business

405

Swag

Zuma House

Too Long

Forgiveness

Justin Bieber, nessuna crisi con Hailey

L’uscita del nuovo album Swag, oltre a portare con sé solo una ventata di freschezza musicale, sembra mettere anche un punto fermo anche sulle voci di una possibile crisi tra Justin Bieber e la moglie Hailey.

Dopo mesi di indiscrezioni, sospetti e pettegolezzi nati da alcune immagini e momenti complicati vissuti dal cantante, arriva un segnale fotte direttamente dalle foto che Justin ha condiviso insieme alla famiglia.

Il cantante ha accompagnato il lancio del disco con una serie di scatti dolcissimi che lo ritraggono insieme a Hailey e al loro bambino. Foto condivise nelle storie Instagram da entrambi con cui sembra che Justin voglia dire ai fan che, nonostante le difficoltà, l’amore è la loro ancora.

Le indiscrezioni erano nate soprattutto dopo un periodo psicologicamente complicato per Justin, e da alcune immagini di Hailey senza fede al dito che avevano fatto pensare a una crisi in corso.

E se l’album Swag è ispirato proprio dalla sua vita da marito e padre, allora questa fase sembra più una rinascita che un declino.