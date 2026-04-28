acasadi Justin Bieber, la villa da 5,8 milioni di dollari a Beverly Hills: terrazzo da sogno e campo da basket

La residenza, dal valore di circa 25,8 milioni di dollari, è il nido dorato della coppia: privacy, lusso e spazi enormi, perfetti per una famiglia giovane ma già abituata ai riflettori. Beverly Park, del resto, è uno di quei quartieri dove le star possono sentirsi davvero al sicuro, lontane dai paparazzi e dal caos di Hollywood. Scopriamo insieme tutte le meraviglie di questa residenza extra luxury!

Justin Bieber ha cambiato molte case nel corso degli anni, ma oggi sembra aver trovato il suo vero rifugio: una spettacolare villa a Beverly Hills , una delle zone più esclusive e blindate di Los Angeles. È qui che il cantante vive principalmente dal 2020 insieme alla moglie Hailey Bieber e al loro bambino, Jack Blues.

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Prima di mettere radici con Hailey, Justin Bieber era famoso per la sua vita un po' nomade, dovuta anche al suo lavoro di cantante. Dopo aver venduto la sua prima casa a Khloé Kardashian nel 2014, Justin ha infatti preferito vivere spesso in affitto, passando da una dimora all’altra. Tutto è cambiato con il matrimonio con Hailey, celebrato nel 2018 e poi festeggiato l’anno successivo con una cerimonia da favola in South Carolina.

Da allora, i Bieber hanno costruito non solo una famiglia, ma anche un piccolo impero immobiliare. Tra le proprietà più amate ci sono una tenuta sul lago in Ontario, terra natale di Justin, due ville a Beverly Hills e una casa vacanze nella Coachella Valley, dove tra i vicini compare anche Kris Jenner.

La villa in cui la coppia attualmente vive appare come una residenza di lusso elegante ma allo stesso tempo accogliente, perfettamente inserita nel verde esclusivo di Beverly Hills.

Dall’alto si nota subito l’ampiezza della proprietà: una tenuta circondata da alberi maturi e vegetazione curata che garantiscono massima privacy. L’architettura della casa richiama uno stile classico americano rivisitato in chiave contemporanea, con tetti spioventi, ampie finestre e una facciata chiara e raffinata.

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Il cuore degli spazi esterni è senza dubbio la grande piscina rettangolare, affiancata da una zona relax con lettini e patio coperto, ideale per momenti di convivialità o relax sotto il sole californiano. Accanto, spicca un campo sportivo privato con una rampa da skateboard integrata: un dettaglio che riflette perfettamente lo stile di vita dinamico e creativo del cantante.

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Il terrazzo della villa di Justin Bieber poi è un vero angolo di relax sospeso tra comfort e design sofisticato.

Situato sul tetto, questo spazio outdoor si distingue per l’atmosfera intima ed elegante: il pavimento in tonalità calde crea un contrasto armonioso con le ringhiere nere e le superfici chiare della casa. Al centro, una zona lounge con divani e poltrone imbottite invita a momenti di puro relax.

Accanto, una serie di arredi protetti da coperture suggerisce un’attenzione meticolosa per i dettagli e la cura degli spazi. Il camino esterno aggiunge un tocco accogliente e rende il terrazzo vivibile anche nelle ore più fresche, trasformandolo in un ambiente ideale per ricevere ospiti o trascorrere tempo in famiglia.

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A completare il tutto, la presenza di piante in vaso e la vista sul verde circostante contribuiscono a creare un’oasi privata, dove lusso e tranquillità convivono perfettamente.

La casa di Justin Bieber, tra campi da basket e tanto verde

Tra i tanti dettagli comfort della villa di Justin Bieber spiccano senza dubbio anche il campo da basket e il green da golf: il campo da basket è un perfetto mix tra sport e lifestyle da celebrity, si tratta di un campo privato multifunzionale, con superficie in cemento liscia e linee ben tracciate che permettono non solo di giocare a basket, ma anche ad altri sport come il pickleball o il mini tennis. Al centro spicca un canestro professionale, mentre un secondo è posizionato sul lato opposto per partite più dinamiche.

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Attorno al campo sono installati alti fari da esterno, segno che lo spazio è pensato per essere utilizzato anche di sera, magari per partite tra amici o sessioni di allenamento in totale privacy. Sullo sfondo si notano anche porte da hockey e reti sportive, che rendono l’area ancora più versatile e adatta a diverse attività.

Il tutto è incorniciato da muri bianchi minimal e vegetazione che garantisce isolamento e riservatezza, trasformando questo campo in una vera oasi sportiva privata, perfettamente in linea con lo stile di vita attivo e rilassato di Bieber.

Il parco della villa di Justin Bieber invece è un piccolo capolavoro di design paesaggistico, pensato per unire relax, estetica e attività all’aria aperta.

Al centro della scena si distingue un elegante green da golf privato, perfettamente curato, con linee morbide e ondulate che ricordano un vero campo professionale. La presenza di piccole bandierine indica diverse buche, ideali per allenarsi o concedersi momenti di svago immersi nel verde. A rendere il tutto ancora più scenografico c’è un bunker di sabbia dalle forme sinuose, che aggiunge un tocco autentico e sofisticato.

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Il prato è impeccabile, di un verde intenso e uniforme, circondato da alberi alti e rigogliosi che garantiscono privacy totale e creano un’atmosfera rilassante, quasi da resort di lusso. Le aiuole curate e i dettagli paesaggistici, come le bordure e i vialetti, contribuiscono a dare armonia all’intero spazio.