#acasadi Justin Bieber, la villa da 5,8 milioni di dollari a Beverly Hills: terrazzo da sogno e campo da basket

Nella villa da sogno di Justin Bieber a Beverly Hills un campo da basket, terrazze panoramiche e una grande piscina per un’abitazione all’insegna del lusso

Foto di Claudia Giordano

Claudia Giordano

Content editor Lifestyle e digital strategist

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

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#acasadi Justin Bieber, la villa da 5,8 milioni di dollari a Beverly Hills: terrazzo da sogno e campo da basket
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La villa di Justin Bieber

Justin Bieber ha cambiato molte case nel corso degli anni, ma oggi sembra aver trovato il suo vero rifugio: una spettacolare villa a Beverly Hills, una delle zone più esclusive e blindate di Los Angeles. È qui che il cantante vive principalmente dal 2020 insieme alla moglie Hailey Bieber e al loro bambino, Jack Blues.

La residenza, dal valore di circa 25,8 milioni di dollari, è il nido dorato della coppia: privacy, lusso e spazi enormi, perfetti per una famiglia giovane ma già abituata ai riflettori. Beverly Park, del resto, è uno di quei quartieri dove le star possono sentirsi davvero al sicuro, lontane dai paparazzi e dal caos di Hollywood. Scopriamo insieme tutte le meraviglie di questa residenza extra luxury!

A casa di Justin Bieber spiccano la piscina e l’enorme terrazzo

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