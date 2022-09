Franco Califano, chi è e cosa fa sua figlia Silvia

Fonte: IPA Silvia Califano, figlia dell'artista Franco

Silvia Califano è la prima e unica figlia dell’artista Franco, scomparso il 30 marzo del 2013; il suo rapporto con il padre è stato decisamente travagliato nel corso della sua vita, nonostante il lieto fine per via della riappacificazione, ma nonostante questo lei non ha mai cercato la notorietà ed è sempre rimasta lontana dai riflettori.

Chi è Silvia Califano

Classe 1959, Silvia Califano è nata a Milano dalla relazione tra il celebre artista e Rita di Tommaso, ma fin da subito ha dovuto rinunciare ad un rapporto tra padre e figlia, costretta a seguirlo da lontano.

Un rapporto decisamente travagliato, il loro, che però è riuscito ad avere un riscontro positivo dopo molti anni e (soprattutto) grazie alla tenacia di una figlia che non ha mai accettato l’abbandono. E mentre suo padre era distante, Silvia si è diplomata presso il Liceo Artistico per poi studiare alla scuola del Balletto di Roma e successivamente in altre grandi città come Venezia, Londra e Parigi.

La sua carriera è data dal mondo artistico, esattamente come il papà, l’indimenticabile Califfo (così lo chiamavano tutti). Lontana dalla tv e dallo showbiz, ma Silvia Califano è l’esempio di figlia d’arte: innamorata della danza e anche della moda, ha trascorso la sua vita tra il ballo e la carriera da costumista.

La danza, però, resta il suo mestiere tutt’ora: nel tempo, infatti, dopo essersi affermata come ballerina di danza classica, la figlia dell’artista è riuscita a fondare una scuola a Trieste, Arteffetto. Buon sangue non mente, dunque, e non ne avevamo alcun dubbio. Non si conosce molto della sua vita privata, però: della donna, estremamente riservata, si sa solo che ha una figlia di nome Francesca.

Silvia e Franco Califano: un rapporto difficile

Avere un rapporto complesso con il proprio genitore non è affatto facile, e Silvia Califano, ha perso molto tempo utile con lui (anche se non per sua volontà). All’età di 11 anni, dopo essere stata abbandonata da piccola a soli 5 mesi, i due si sono incontrati in occasione del divorzio tra Rita e Franco.

Quell’incontro, però, non è bastato affinché tra padre e figlia potesse iniziare un nuovo percorso: è stata la stessa Silvia, circa dieci anni dopo, a cercare di avvicinarsi a lui con estrema convinzione. E la tenacia ha vinto, perché è riuscita a ritrovare uno spiraglio di rapporto con Franco, che è poi scomparso nel 2013 (a 74 anni) a seguito di un arresto cardiaco.

Proprio in occasione del funerale di suo padre, Silvia Califano ha spiegato di aver ritrovato un legame con lui, nonostante durante l’infanzia e l’adolescenza fossero stati distanti e avessero perso molto tempo da poter trascorrere insieme.

Franco Califano, il documentario su Rai 2

Il giorno 2 settembre, alle ore 21:20 su Rai 2, va in onda Tutto in un Tempo piccolo, la prima parte di una serata dedicata a due artisti come Franco Califano e Amanda Lear (a cui sarà dedicata la seconda parte, intitolata Queen Lear).

Si tratta di due documentari che ripercorrono la vita e la carriera dei due artisti che hanno lasciato il segno nel mondo della musica, soprattutto grazie alla loro capacità di essere sempre controcorrente e di non passare mai inosservati.

La vita artista del Califfo, così lo chiamavano e lo chiamano ancora tutti, è stata sicuramente segnata dalla celebre Tutto il resto è noia, ma lui è riuscito ad entrare nel cuore di tantissimi italiani per la sua bravura e il suo modo di scrivere sempre contemporaneo.