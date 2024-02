Fonte: IPA Leo Gassmann

Gli ascolti tv dell’11 febbraio 2024, nella prima serata successiva alla finale del Festival di Sanremo 2024, ha visto il debutto alla recitazione di Leo Gassmann in Califano, il biopic dedicato al grande cantautore romano che ha interpretato con grande passione. Figlio e nipote d’arte, ha iniziato la sua carriera come cantante per poi provare a battere un altro ambito, confermando di avere un grade talento anche come attore. Il suo debutto ha convinto tutti e, nella sfida contro Lo show dei record, ha superato ogni pronostico.

La consueta puntata con L’eredità non è andata in onda per lasciare spazio alla versione extended di Domenica In con Mara Venier, che ha ospitato tutti gli artisti del Festival di Sanremo per un’ultima esibizione dal Teatro Ariston e sottoporsi ad alcune domande degli opinionisti e giornalisti presenti. Tra loro, c’era anche la vincitrice Angelina Mango.

Prima serata, ascolti tv del 5 febbraio: vince Califano

La prima prova come attore di Leo Gassmann in Califano ha convinto il pubblico. Il film dedicato al grande cantautore romano vince infatti la sfida degli ascolti con il 22,8% di share, contro Lo show dei record di Gerry Scotti che invece perde terreno e si ferma al 14,3%. Su Rai2, 9-1-1 ha convinto 794.000 spettatori (3,7%) e 9-1-1: Lone Star ha totalizzato 790.000 spettatori (4%).

Su Italia1 La mummia ha totalizzato 996.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Rai3, Report di Sigfrido Ranucci ha interessato 1.604.000 spettatori con l’8,1%. Su Rete4 Zona Bianca – che riprende il caso di Sarah Scazzi dopo la scarcerazione di Michele Misseri – appassiona 567.000 spettatori con il 3,8% di share. Su La7, Il cliente è piaciuto a 363.000 spettatori con l’1,9%. Su Tv8, Petra in replica si prende 404.000 spettatori con il 2,1%. Sul Nove, Che Tempo Che Fa totalizza 1.998.000 spettatori con il 9,5% nella prima parte e 1.166.000 spettatori con l’8,6% nella seconda parte.

Access Prime Time, dati dell’11 febbraio

Il Festival di Sanremo 2024, che si è concluso con la vittoria finale di Angelina Mango, non arresta la sua ascesa e si prende 5.586.000 spettatori pari al 26,4% con il Dietrofestival, che ha raccolto i momenti più importanti dell’ultima edizione della manifestazione. Su Canale5, Paperissima Sprint si prende 3.088.000 spettatori (14,6%).

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.239.000 spettatori (5,9%). Su Rai3 Chesarà… di Serena Bortone totalizza 857.000 spettatori (4,2%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend conquista 502.000 spettatori (2,4%) nella prima parte e 516.000 spettatori (2,4%) nella seconda parte. Su La7 Uozzap! convince 562.000 spettatori pari al 2,7%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 664.000 spettatori (share del 3,2%).

Il preserale, dati del 5 febbraio

Su Canale5 Avanti il Primo! Story di Paolo Bonolis totalizza 1.743.000 spettatori (10,7%) mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.669.000 spettatori (14.7%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha ottenuto 679.000 spettatori (3.,8%) nella prima parte e 542.000 spettatori (2,7%) nella seconda parte Tempi supplementari.

Su Italia1 Freedom Pills totalizza 297.000 spettatori (2%). Dopo Studio Aperto, Studio Aperto Mag interessa a 525.000 spettatori (3%) mentre C.S.I. Miami conquista 748.000 spettatori (3,9%). Su Rai3 l’informazione dei TGR fa segnare 2.413.000 spettatori con il 12,6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore piace a 484.000 spettatori con il 2,4%. Su La7 Bad Company – Protocollo Praga totalizza 225.000 spettatori (1,4%). Su Tv8 Cucine da Incubo piace a 270.000 spettatori (1,7%) e 4 Ristoranti si porta a 425.000 spettatori (2,2%). Sul Nove Little Big Italy totalizza 280.000 spettatori (1.7%) e Che Tempo Che Farà raccoglie 488.000 spettatori (2.6%).