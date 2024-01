Fonte: Ansa Alberto Angela

Si torna pian piano alla normalità. Le feste natalizie stanno per finire e gli ascolti tv del 1° gennaio rivelano come il pubblico sia affezionato ai suoi volti più cari. Tra questi vi è certamente Alberto Angela, che torna dopo il successo di Stanotte a Parigi con una nuova puntata di Meraviglie, in cui ha raccontato le bellezze della Namibia. Canale5 ha invece risposto con un film, Natale a tutti i costi, mentre su Rete4 è andato in onda il grande classico con Nicolas Cage, The Family Man.

Italia1 ci prova invece con Forrest Gump, film cult con Tom Hanks, contro Genitori in trappola che è stato trasmesso su Rai2. Rai3 celebra invece l’anniversario della scomparsa di Giorgio Gaber con Io, noi e Gaber.

Gli ascolti tv dalle ore 10