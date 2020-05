Ezio Bosso, Anna Maria il grande amore della sua vita

editato in: da

Ezio Bosso, “Addio Maestro”: il ricordo commosso dei vip

Si chiama Anna Maria la donna che è stata accanto a Ezio Bosso sino all’ultimo istante della sua vita e che il grande pianista ha sempre amato. Un rapporto importante e indissolubile tanto che dopo il loro addio, lei aveva continuato a seguire l’artista, diventando la sua assistente.

Riservato e da sempre lontano dai gossip, Ezio Bosso si era fatto conoscere grazie a Carlo Conti che l’aveva voluto come ospite del Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston, il pianista aveva commosso tutti, dimostrando la sua forza e la voglia di vivere, nonostante la malattia autoimmune degenerativa che l’aveva colpito.

“Il dolore più grande è stato quando l’ha saputo Anna Maria, la mia ex compagna, che per me è ancora famiglia – aveva raccontato poco dopo a Vanity Fair -. Ci siamo lasciati proprio per mantenere l’amore. Ma anche al suo dolore ho resistito: ho interrotto pochissimi libri nella mia vita, mi piace vedere come vanno a finire le storie. Voglio vedere anche come va a finire la mia”.

Lontana dai riflettori, in questi anni Anna Maria non ha mai lasciato Ezio Bosso da solo. Di lei si sa poco e niente e il suo cognome rimane un mistero. Da compagna si è trasformata nella sua assistente e lui, con la delicatezza che lo contraddistingueva, ne ha parlato raramente, proteggendo sempre la sua privacy. In un’intervista a Io Donna, il pianista aveva svelato di provare per la donna ancora un fortissimo sentimento. “Io dovuto ricominciare da zero: esercizi per parlare, per muovere le dita – aveva confessato -. Ancora oggi è così. Devo ringraziare mio fratello, la mia ex moglie (ora mia assistente), gli amici più cari, Claudio Abbado”.

In tanti sono rimasti colpiti e feriti dalla morte di Ezio Bosso. Il compositore era riuscito a toccare il cuore di tantissime persone, da Carlo Conti a Emma Marrone, sino a Paola Turci. Fra loro anche Alba Parietti, che non ha mai nascosto di avere un legame speciale con il pianista. Su Instagram, la showgirl ha ricordato l’artista, con tanti post pieni di dolore, ma anche di amore.