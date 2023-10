La scuola di Amici ha preso il via lo scorso 24 settembre e già cominciano i primi problemi di convivenza tra i ragazzi. Dopo lo speciale della domenica pomeriggio, alcuni degli allievi della scuola più famosa d’Italia non hanno gradito alcune delle critiche mosse dai professori, come il giovane cantante Ezio, che è ben presto entrato in crisi, accusando anche i suoi compagni di non essere abbastanza sinceri.

Amici, Ezio va in crisi: pronto ad andarsene dalla scuola

La classe della scuola di Amici è già formata, e così, nel corso della seconda puntata dello speciale della domenica pomeriggio, i ragazzi che hanno conquistato il banco hanno dovuto dimostrare di essere meritevoli del loro posto nel talent show.

Ovviamente durante le esibizioni dei nuovi allievi non sono mancati i giudizi da parte dei professori: in particolare il giovane cantante Ezio non ha convinto del tutto Rudy Zerbi, che ha mosso delle critiche sulla sua performance.

Il ragazzo non ha accolto di buon grado l’opinione del professore, tanto che una volta rientrato in casetta si è lasciato andare a uno sfogo con Holden, ammettendo di voler lasciare la scuola: “Me ne vado. Me ne voglio andare. Non è il posto per me questo, dove mi posso sentire me stesso. Sono stato un co*****e a non rispondere a Rudy e a non dire quello che pensavo veramente. Mi ha detto che non ho personalità, mi sono spento. Io non riesco a essere me stesso. Se me ne devo andare me ne vado, ma me ne vado a testa alta. La sua non è una critica costruttiva”.

A intervenire poco dopo lo sfogo è stata la sua insegnante, Anna Pettinelli, che ha voluto confrontarsi con il suo allievo, che non ha nascosto segni di insofferenza all’interno della casetta: “In un contesto del genere andarsene può sembrare una sconfitta. Ma io devo mettere al primo posto il mio benessere. Questa convivenza mi disturba. Sto cercando di stare in disparte sennò litigherei ogni 10 secondi. C’è un clima di falsità, non ci sono amicizie vere. Non so se questo contesto può far uscire il vero me. Non so se continuare questo percorso”.

La coach di canto non ha affatto gradito le lamentele del ventenne, spronandolo a risolvere i suoi problemi con gli altri ragazzi: “Se tu non esci da questo stagno starai male sempre. Ezio devi decidere: o stai qua dentro in un’altra maniera o torni a casa tua”.

Le accuse di falsità: gli scontri in casetta

Dopo essersi confrontato con la sua insegnante Anna Pettinelli, Ezio ha deciso di confrontarsi con i suoi compagni, ammettendo di avere dei problemi nella convivenza con gli altri, causando i primi scontri in casetta: “Secondo me, in un contesto del genere, non c’è tanta sincerità. E quindi c’è una parte di falsità in ognuno di noi“.

Ovviamente in molti non hanno gradito le critiche del cantante, accusandolo di generalizzare e di non focalizzarsi troppo sul suo percorso. Messo con le spalle al muro, Ezio ha spiegato: “Non ho nessun nome da fare perché nessuno di voi mi ha fatto qualcosa di male”. È Kumo a dargli un punto di vista diverso: “Apriti anche con gli altri, perché è un tuo problema: se non riesci ad aprirti tutto il contesto ti sembrerà sempre falso”.