Nella serata del 27 aprile 2024 è andata in onda un’altra puntata di Amici 2023, che ha visto una nuova eliminazione. Stavolta è stata Sofia Cagnetti a dover lasciare i suoi compagni d’avventura e il programma televisivo, dopo una sfida al ballottaggio finale con Martina Giovannini. Ma a splendere più di tutti in puntata è stata, ancora una volta, Sarah Toscano e anche i professori della scuola di talenti hanno intrattenuto tutti con le loro performance iconiche.

Sarah Toscano, super star: 10

La rivelazione di tutto il serale di Amici 2023 è, senza dubbio, Sarah Toscano e la crescita della cantante è così palese da essere stata notata non solo dai telespettatori e dalla professoressa che segue la ragazza, ma anche dallo stesso Rudy Zerbi che, nel corso della puntata, non ha perso occasione per lodare le sue capacità. Nel primo confronto diretto tra la cantante e Holden, infatti, il maestro di canto si è espresso con molta onestà sul conto dell’alunna di Lorella Cuccarini: “Complimenti per questa crescita, devo essere onesto”. Anche Cristiano Malgioglio ha espresso il suo parere positivo sul conto di Sarah Toscano: “Moderna, amore mio hai completamente tutto”. Stavolta è proprio il caso di dire che è nata una vera e propria stella.

Cuccalo, scandalosi: 8

Il guanto di sfida tra i professori, nella puntata del 27 aprile 2024, ha riservato non pochi colpi di scena ai telespettatori. Le diverse coppie di maestri, infatti, hanno presentato al pubblico televisivo delle performance pazzesche sul tema delle emozioni. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, primi a esibirsi, hanno raccontato una storia d’amore con delle movenze che hanno scaldato l’atmosfera in studio. D’altronde i due ballerini avevano avvertito tutti sullo stile piccante della coreografia, prima di cominciare a ballare, con un messaggio in perfetto stile Temptation Island: “Giorgia e Silvio abbiamo un filmato per voi”. Due artisti magnifici e una coreografia sorprendente a cui mancava solo la ciliegina sulla torta.

Anna Pettinelli, irrefrenabile: 10

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, al contrario dei loro rivali, sono riusciti a mettere nella loro esibizione quel qualcosa in più che la rendeva unica e iconica. La coppia d’insegnanti ha interpretato la gioia con il maestro di latino a scatenarsi sulle note di Maria di Ricky Martin, cantata direttamente da Anna Pettinelli. La maestra di canto, sempre più scatenata, si è fatta lanciare in aria con due prese al cardiopalma che hanno fatto mettere a Rudy Zerbi le mani nei capelli che non ha. Anna Pettinelli, ormai, è una vera e propria diva.

Rudy Zerbi, re dello spirito: 10

Come in ogni puntata, anche in quella del 27 aprile 2024, Rudy Zerbi è stato campione dello spirito con le sue battute divertenti, oltre che con la sua esibizione nel guanto tra i professori, nei panni di un terribile conte Francula, che ha perso i denti finti, un secondo dopo essere apparso sul palco. Il professore di canto è stato anche protagonista di alcune uscite simpatiche. A inizio puntata, infatti, ha definito i Cuccalo “Fatini buoni”, in seguito ha descritto la loro esibizione per la sfida tra professori come: “Una puntata di Esplorando il corpo umano”. Ma il momento migliore è stato, senza dubbio, quando ha indagato sull’utilizzo del temuto auto-tune nel corso della performance di Anna Pettinelli: “Devo dire, complimenti, però, ho un piccolo dubbio, è come se avessi sentito l’utilizzo di un po’ di Pettytune… Dopo un anno che ci hai sfracellato”.