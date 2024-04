Fonte: Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Terza puntata del Serale di Amici che si apre con un’esplosione di tensione. Tutti contro Anna Pettinelli, che si getta all’attacco di Mida. Si ritrova però dinanzi un vero e proprio muro, eretto da Lorella Cuccarini, ovviamente, ma non solo. Spazio però anche a tanta leggerezza, come nel caso di Rudi Zerbi in versione Annalisa. Ecco le pagelle della serata del 6 aprile.

Anna Pettinelli avvelenata, voto 4

L’insegnante va a caccia nuovamente di un guanto di sfida per Mida e tenta di difendere le sue ragioni con grande rabbia. Gli ha scritto una lettera nella quale i toni sono polemici e offensivi. Il ragazzo frigna, a differenza degli altri concorrenti e se dovesse tirarsi indietro dimostrerebbe mancanza di coraggio. A ciò si aggiungerebbe uno stigma pesante da gestire. Lorella Cuccarini tenta di placarla e spiegare, ma soprattutto vorrebbe che smettesse di offendere i suoi allievi, ricordando che certi toni sono inaccettabili. Lo stesso vale per il commento nei confronti di Sarah, le cui movenze sono state definite da “Lolita 3.0”.

I CuccaLò scatenati, voto 8

Il momento del guanto di sfida tra i professori è l’elemento varietà del Serale di Amici. Se da una parte c’è chi tenta di fare il massimo, come la Pettinelli, e chi prova a fare un po’ di cabaret, come Zerbi, dall’altra ci sono Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che, sulle note di Tuta Gold di Mahmood, si scatenano e fanno emozionare il pubblico. Fantastici.

Rudi Zerbi in versione Annalisa, voto 3

Il tema della sfida tra i professori è “Tormentoni”. Tra questi non potevano mancare le hit di Annalisa degli ultimi anni. La Celentano si propone con un impermeabile rosso fuoco e dei capelli dello stesso colore, strutturati in una complessa parrucca. Pochi movimenti e tanto imbarazzo, consapevole di ciò che sarebbe accaduto di lì a poco. L’arrivo di Rudi Zerbi scatena il pubblico. Anche lui impermeabile indosso, ma nero. Parrucca dello stesso colore con taglio a caschetto e top aderente con ventre in vista. Il tutto evidenziato con un’apertura di colpo del soprabito. Maria De Filippi non ha parole e fa partire la videochiamata ad Annalisa, quella vera, mostrandole questa versione del suo ex professore.

Fare terapia con Maria De Filippi, voto 10

Importante il sostegno mentale garantito ai ragazzi di Amici. Si ha infatti la sensazione che ciò che accada in queste mura sia definitivo e indirizzi il proprio percorso per sempre. Perdere vuol dire non rialzarsi più, agli occhi di alcuni concorrenti. Di colpo vediamo Lucia e Sofia piangere, con la prima che parla di tragedia. Le due sono a caccia di consolazione e invece si beccano una lezione di vita cruciale. Nulla è definito e nessuna sconfitta è per sempre. Soprattutto all’interno di un programma del genere, che offre visibilità al talento di tutti, a prescindere dal posto in classifica: “Uno esce da qui ma continua tutto”. Ha visto tantissimi costruirsi una carriera al di fuori e, restando in tema, Annalisa non ha di certo vinto Amici.