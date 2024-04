Fonte: IPA Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini

Il duro confronto tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini è qualcosa che, con ogni probabilità, ci porteremo dietro per l’intera durata del Serale di Amici. Nella puntata di sabato 6 aprile i toni si sono accesi fin da subito, poco dopo i saluti in pratica.

La busta ha portato Raimondo Todaro e Anna Pettinelli dietro al banco e, con poca sorpresa generale, a essere sfidata è stata la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. I due uomini sono rimasti in silenzio e a parlare, subito, sono state le due donne. Non scorre buon sangue, almeno per quanto riguarda l’ambito della sfida nel talent, e dai sorrisi di circostanza si è passato a una lettera e, in breve, alle grida. Ecco cos’è successo.

Guanto di sfida

Mida contro Martina, ecco i protagonisti del guanto di sfida lanciato da Anna Pettinelli. Si torna a battere sullo stesso punto (dolente), con tanto di lettera indirizzata al giovane cantane della squadra della Cuccarini. Quest’ultima aveva rifiutato il guanto la scorsa settimana, che ora si ripropone in maniera leggermente rivista.

“Ciao Mida, in maniera insensata tu e la tua insegnante continuate a rifiutare i guanti in cui ti si chiede solo di cantate. È evidente che tu vuoi cantare solo ciò che decidi e con espedienti tecnici che ti mettano al sicuro da figuracce. Vedo ballerini cimentarsi su terreni lontani dalle loro caratteristiche. Eppure nessuno frigna, soltanto tu”.

I toni della Pettinelli nella lettera letta da Maria De Filippi si accendono. Il ragazzo viene messo spalle al muro stavolta, con tanto di previsione futura nefasta: “Sei una lagna continua. Passerai alla storia di questo programma come quello che se la faceva sotto, perché non sapeva cantare cose diverse dal suo mondo”.

La Cuccarini si è ovviamente schierata in difesa del suo talento. Ha criticato aspramente la Pettinelli, rea d’aver riproposto di fatto la stessa sfida, a suo dire. Uno scontro divenuto molto personale, con tanto di applauso del pubblico, chiaramente schierato, allo “devi stare zitta” di Lorella.

Per i fan c’è chiaramente una buona e una cattiva in questa vicenda. In favore di Mida, ecco una dichiarazione che ha rapidamente trovato spazio sui social: “Tu a buttarla in caciara sei bravissima, così a casa non capiscono niente”.

La sfida

Maria De Filippi si è dunque rivolta alla giuria, con Cristiano Malgioglio che si è subito gettato nella mischia. Un guanto di sfida non equo, per lui, che si è poi trovato a gridare contro la Pettinelli. Anche per lui dovrebbe lasciar parlare e, con un altro applauso al seguito, stare un po’ zitta. Dopo appena 10 minuti, il clima è già caldissimo.

Per il giudice Mida canta molto bene, il che di fatto sottolinea come l’intonazione non sia tutto nella musica: “Non puoi togliergli la personalità”. Nessuno ferma la Pettinelli, che grida, gesticola e si becca un altro rimbrotto dalla Cuccarini: “Smettila di parlare male degli altri allievi per esaltare i tuoi”.

Michele Bravi è dello stesso parere e reputa non equo il guanto, il che di fatto annulla la sfida per la seconda settimana di fila. Tutto identico alla volta passata, dice, e poco conta che ci sia uno strumento stavolta: “Fosse stato un guanto sull’interpretazione, che lascia Mida libero di farlo a suo modo. Il punto è che parti sempre dalle premesse sbagliate. Dire che l’autotune è un espediente è semplicistico. È a tutti gli effetti uno strumento creativo”.

Nessuno però tranquillizza Anna Pettinelli, che tenta di far passare il suo messaggio, ovvero che in una scuola di canto occorre saper cantare. Maria De Filippi ci tiene a chiedere se l’autotune intoni o meno un artista. Bravi spiega allora che gli usi possono essere due, correttivo e creativo e ciò che Mida ha fatto fino a oggi è stato sempre un “uso creativo”.