Una puntata decisamente vivace quella della ventitreesima edizione di Amici in onda sabato 4 maggio. Neppure la stoica Maria De Filippi è riuscita a contenere l’esuberanza di professori e giudici che, durante una delle sfide della serata, si sono profusi in implacabili liti e pungenti accuse. Protagonisti del parapiglia sono la capo squadra Anna Pettinelli e la diva della giuria Cristiano Malgioglio.

Anna Pettinelli contro tutti: caos ad Amici

La finale si avvicina e la gara si fa sempre più competitiva, forse più tra i professori che tra gli allievi. E gli animi ci sono accesi nel corso della settimana puntata del serale, quando si è svolta la sfida tra Martina – del team guidato da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro – e Sarah – della squadra condotta da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Dopo che il guanto di sfiga è stato lanciato, le due giovani cantanti si esibiscono nel brano This is me, plasmandolo ognuna con il proprio unico stile. I giudici Malgioglio e Michele Bravi preferiscono la versione di Sarah, cui spetta il voto di Cristiano anche nella seconda chance. Voto che non è andato giù alla prof Pettinelli: “Sono un po’ stuferella di sentire dire che è brava e poi assegni i punti agli altri” ha sbottato.

A preoccupare Pettinelli, da poco tornata single, è la possibilità che Martina venga eliminata dal talent. Nonostante non faccia che essere lodata dai giudici: “Martina ha una voce possente, chiara, grintosa, un’estensione incredibile, una vera cantante” ha affermato lo stesso Malgioglio nella stessa puntata. Opinione condivisa dai compagni di giuria. Eppure, Martina raramente vince le sfide che la vedono protagonista.

Cristiano Malgioglio rimette tutti in riga

Le accuse di Anna Pettinelli sono dirette e scoppiettanti, ma Cristiano Malgioglio non si scompone: “Io sono il giudice e decido io. Sono abbastanza mortificato del fatto che tu dici che io ho il fumo negli occhi. – ha risposto alla vocal coach – Ti ringrazio, ma non c’è bisogno di tutto questo. Ogni volta che parlo con te, mi vengono le arterie!”.

E una bella strigliata dai giudici è arrivata anche all’insegnante di danza Alessandra Celentano. A essere presa di mira è stato il guanto di sfida da lei lanciato: una sfida sull’eccellenza tra Dustin e Mida. Il primo si è esibito sulle note del brano Closed degli Imagine Dragons, il secondo ha risposto con Portami a ballare di Luca Barbarossa. Ma eccellenza è considerata una parola troppo grande dalla giuria, eccessiva se affibbiata a giovanissimi talenti ancora bisognosi di imparare.

E così la giuria annulla l’iniziativa della maestra Celentano che, così come Anna Pettinelli prima di lei, è costretta a tornare dietro la cattedra con la coda tra le gambe. Ma le lavate di capo non finiscono: ne tocca una anche a Holden, rimbrottato dal maestro Rudy Zerbi perché arrivato impreparato alla sfida. Ma l’allievo stava preparando il proprio EP e noi, a differenze del severo professore, per questa volta lo perdoniamo.