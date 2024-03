Fonte: Getty Images Cristiano Malgioglio

L’edizione 2023 di Amici è giunta alla fase serale che è cominciata sabato 23 marzo 2024. Gli allievi, che hanno ottenuto il pass per quest’importante parte del talent show, sono stati divisi in tre squadre, capitanate dai professori del programma televisivo. A giudicare i diversi talenti sono stati chiamati nuovamente Cristiano Malgioglio, Michele Merlo e Giuseppe Giofrè. Fin dai primi momenti della seconda puntata del talent show, che ha avuto luogo il 30 marzo 2024, gli scontri non sono mancati. Ad aprire le danze dei litigi sono stati Cristiano Malgioglio e Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli, il guanto di sfida riscalda gli animi

La puntata del 30 marzo 2024 di Amici è cominciata subito con un confronto acceso tra professori e giuria. Anna Pettinelli, in particolare, ha deciso di schierare un guanto di sfida tra Martina Giovannini e Mida. La conduttrice radiofonica ha voluto una sfida musicale tra i due cantanti che si basava su una precisa difficoltà. Infatti entrambi gli allievi della scuola di talenti avrebbero dovuto esibirsi senza l’utilizzo di strumenti come l’auto-tune, come indicato dalla stessa professoressa nella lettera che accompagnava il guanto di sfida: “Cari Lorella e Mida avete gridato vi siete spaventati avete urlato allo scandalo per il guanto che vi ho lasciato settimana scorsa ma io non demordo, vi cambio canzone ma non la modalità… Cantare senza effetti né aiutini”.

Anna Pettinelli si è lamentata dell’atteggiamento del cantante che si è dimostrato poco volenteroso a mettersi in gioco e a eseguire il guanto di sfida da lei lanciato: “Sei un cantante? E non frignare caro Mida… Fossi sicuro di te avresti già accettato o non sai cantare?”. Secondo le intenzioni della conduttrice telefonica i due ragazzi avrebbero dovuto eseguire il brano Io canto prima per 50 secondi a cappella e poi con la base musicale, senza nessun effetto digitale tranne il riverbero.

Lorella Cuccarini, però, ha rifiutato il guanto di sfida della collega perché, a suo dire, poco equo e, addirittura, una punizione: “Ti consiglio di moderare un po’ i toni della lettera perché ci faresti più bella figura. Non è un’esibizione è una punizione Anna”. Secondo l’insegnante di Mida, la conduttrice radiofonica punta solo a mettere il suo alunno in difficoltà e non vuole dargli la possibilità di esprimersi pienamente.

Cristiano Malgioglio ha espresso un parere totalmente conforme all’opinione di Lorella Cuccarini, attaccando Anna Pettinelli: “Tu metti in ridicolo un ragazzo che ha un modo di cantare alla sua maniera… Non ti avvicinare che mi spaventi… Non mi fare venire il sangue al cervello”. Secondo la star della musica italiana il guanto non era equo. Dello stesso parere anche Michele Merlo che ha affermato che Mida non è una grandissima voce ma è certamente un cantante, al contrario di quanto affermato dalla conduttrice radiofonica.

Amici, gli eliminati di sabato 30 marzo

La puntata del 30 marzo 2024 di Amici ha visto nuovamente l’eliminazione di due ragazzi della scuola di talenti. Alla fine della prima manche di esibizioni, vinte dalla squadra capitanata da Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, Nicholas Borgognoni ha dovuto lasciare la scuola di Mediaset. Il ballerino è stato acclamato dal pubblico e ha ringraziato, in ogni caso, Maria De Filippi e tutti gli addetti ai lavori: “L’esperienza più bella della mia vita”.

La conduttrice televisiva ha voluto sottolineare il carattere e l’atteggiamento speciale dell’allievo: “Sei stato davvero bravo… Educatissimo, sempre le parole giuste, con la produzione fantastico, mai fatto un capriccio e qua sinceramente ce ne sono tanti, da te non è mai arrivato. Non ha mai rotto le scatole a nessuno, tra virgolette, il figlio ideale per chiunque”.

In aggiornamento