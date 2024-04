Romanticismo, cucina e polemiche nella puntata di lunedì 29 aprile de L’Isola dei Famosi. Tanto è successo ma, senza dubbio, il momento chiave è stato il video svelato delle azioni di Francesco Benigno, che hanno poi portato alla sua espulsione.

Polemiche della settimana, voto: 3

Nella precedente puntata si era parlato di ipocrisia da parte di chi puntava il dito. Ecco, possiamo dire che il passare dei giorni stia facendo venir meno qualche saldi principio di convivenza e collaborazione. Il gruppo si è schierato contro Artur e, in autonomia, ha deciso di destituirlo dal ruolo di leader. Qualcosa di mai avvenuto prima, dovuto al fatto che avrebbe nascosto lo spray anti zanzare, sottraendolo alla disponibilità degli altri. Questa l’accusa dei naufraghi, soprattutto Joe Bastianich. All’attacco anche Valentina Vezzali, che si è scagliata contro Greta, rea d’aver aperto un cocco di propria iniziativa. Polemica anche su Samual e Aras, andati a fare legna autonomamente, ignorando tutti gli altri, che avrebbero dovuto partecipare.

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, voto: 10

Le parole di Edoardo Stoppa verso sua moglie Juliana Moreira e i suoi bambini fanno bene al cuore. Un amore vero, che sta ora sopportando il peso della separazione. La prima così lunga per loro. Lui non sa che la sua dolce metà lo ha raggiunto in Honduras. I due si rivedono, a distanza, con l’inviato di Striscia la Notizia chiamato a scegliere tra lei e il riso dei compagni di viaggio. Lui rifiuta la proposta, come la moglie si aspettava, ma Luxuria regala a entrambi 1 minuto per stare abbracciati. Dopo qualche bracciata in acqua, Stoppa ritrova Juliana e il pubblico li applaude commosso.

Samuel Peron e l’Amatriciana, voto: 4

L’occasione fa l’uomo ladro, si diceva nella puntata precedente. Chi non avrebbe mangiato il riso rubato, mentre si sta facendo la fame? Samuel Peron era certo di poter resistere alla tentazione, ma è crollato dinanzi a una pentola di Amatriciana. Primo del gruppo d’assaggio, ha sfruttato più secondi di tutti dei 2 minuti massimi a disposizione. Ha mangiato tante porzioni, rubandone anche un po’ da portare con sé, cosa vietata. Il risultato? C’è chi ha mangiato poco e chi a stento.

Il video di Francesco Benigno, voto 0

Dopo le polemiche scatenate dallo stesso Francesco Benigno sui social, Luxuria ha svelato il video che ha portato all’espulsione dal reality. L’attore ha deciso d’avere un confronto duro con Artur, reo a suo dire di parlargli alle spalle.

Si intuisce fin da subito che Benigno è a caccia di una reazione. Molto teso, riesce a controllare parole e gesti fino a un certo punto. Lentamente si avvicina al ragazzo, fino ad arrivargli a stretto contatto. Artur frappone tra sé e lui una mano, che finisce a un centimetro dalla faccia dell’altro naufrago.

Il risultato è un’aggressione da bar interrotta dall’intervento di Daniele e, probabilmente, dalla presenza delle telecamere. Qualcosa di indegno, che ricorda i soggetti che in strada, per un diverbio sulla viabilità, sono pronti allo scontro fisico contro chiunque, quasi non avessero nulla da perdere. Negare che ciò sia bastevole per una squalifica è assurdo.