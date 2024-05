Si è alzato un ventaccio all‘Isola dei Famosi e no, non soltanto in senso meteorologico. Nella puntata andata in onda lunedì 13 maggio, Vladimir Luxuria ha dovuto “domare” più di uno scontro, in primis quello tra Rosanna Lodi e Greta Zuccarello, quest’ultima accusata di essere troppo “morbosa” con Samuel Peron. Al di là di ogni polemica, però, il maestro di Ballando con le Stelle ha potuto riabbracciare la compagna Tania Bambaci in uno dei momenti più emozionanti di questa edizione. Nel frattempo tre nuovi naufraghi hanno fatto il loro ingresso, portando ulteriore scompiglio in un’Isola di per sé parecchio turbolenta.

Il ritiro di Joe Bastianich, voto: N.C.

Non possiamo dare un voto all’addio di Joe Bastianich, uno dei protagonisti assoluti di quest’edizione dell’Isola dei Famosi: “Purtroppo è una situazione difficile per me. Avete visto lati inediti di me in televisione, anche privati. Normalmente quando faccio delle cose le faccio fino in fondo. Quando la dottoressa mi ha detto che non posso continuare è stato molto pesante per me a livello personale e lasciare questi splendidi naufraghi”.

“In questa avventura avete visto le parti più deboli di me, dover lasciare per questi problemi è una cosa che mi rende molto triste. Vi dico che il successo definitivo e il fallimento non è fatale, la capacità e la grinta di continuare a permettere di andare avanti”, ha aggiunto l’ex naufrago, spiegando le ragioni del suo ritiro. Un gran peccato, se si pensa che poteva essere uno dei candidati alla vittoria, ma la salute ha avuto la peggio e non si poteva fare diversamente.

Rosanna contro Greta, voto: 5

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è andato in scena il confronto tra Rosanna Lodi e Greta Zuccarello. La cuoca romagnola ha ribadito come l’atteggiamento della ballerina nei confronti di Samuel Peron fosse a suo dire fin troppo “morboso”. Un’insinuazione bell’e buona ed epiteti affatto teneri come “profittatrice”, “manipolatrice” e “arrivista” che non sono piaciuti al pubblico che non l’ha premiata al televoto, eliminandola dal gioco. Come si suol dire, l’onestà non sempre paga.

Sonia Bruganelli criticata dal pubblico, voto: 5

A prendere le difese di Greta Zuccarello ci ha pensato Sonia Bruganelli, opinionista dalla lingua tagliente e a sua volta centro di un’altra insinuazione: parte del pubblico ritiene, infatti, che non sia affatto imparziale come un’opinionista dovrebbe essere e che stia sempre dalla parte di Greta per via della loro vicinanza lavorativa. Non a caso c’è chi la definisce la sua “protetta”. Qualunque sia la verità, l’ex Lady Bonolis ci è andata giù pesante con Rosanna: “Devi stare attenta a quello che dici (…) blateri idiozie“, per citare solo alcuni dei dardi scagliati contro la cuoca. Forse un po’ too much.

Le lacrime di Samuel Peron per la sua Tania, voto: 10

Al di là di ogni insinuazione, dal quale si è ben tenuto a distanza, Samuel Peron ha dimostrato esattamente quanto ha sempre ripetuto: non esiste nessuna oltre la sua Tania Bambaci, la donna che ama e che gli ha donato il suo primo figlio, Leonardo. Peron ha affrontato tra le lacrime il ponte delle emozioni, viaggiando nei ricordi più belli come in quelli più dolorosi – dai sacrifici per raggiungere i traguardi nella danza alla perdita della mamma, al quale era estremamente legato -, e alla fine ha dovuto scegliere tra una lasagna e la sua compagna. Neanche a dirlo, amore batte fame 1-0. Il loro abbraccio è valso più di mille parole.

Edoardo Stoppa perde le staffe, voto: 6

Sembrerà impossibile, ma anche Edoardo Stoppa conosce l’emozione della rabbia. Per la prima volta nelle ore precedenti alla messa in onda della puntata dell’Isola dei Famosi il pubblico lo ha visto perdere le staffe con Valentina Vezzali. Lei, colpevole di infrangere il regolamento, ha fatto sì che l’ennesima punizione ricadesse su tutta la loro squadra e Stoppa non è riuscito a trattenersi: “In quattro giorni abbiamo preso quattro punizioni. Va bene tutto però non si può continuare a sbagliare. Vale, hai fatto una ca**ata e basta, almeno non voler il male degli altri. Cerchiamo di non farne più perché le ca**ate ricadono sul gruppo”. Anche Edoardo Stoppa è umano!

Khady e Artur il “traditore”, voto: 4

Da flirt nascente a buco nell’acqua. Fino a qualche giorno fa sembrava che tra Khady Gueye e Artur Dainese stesse nascendo del tenero, ma per colpa di un piatto di pollo e patate tutto è andato in fumo. O meglio, per colpa del bel modello che si è detto disposto a tradire anche un’amica come lei per favorirsi nel gioco. “Lo reputavo veramente un amico, pensavo che fosse la mia spalla qua dentro. Poi io credo molto nel valore dell’amicizia e della lealtà, sentire questa affermazione davanti a tutti per un piatto di pollo e due patate. (…) Il gioco per lui è più importante di un’amicizia“, ha detto una Khady parecchio amareggiata. E come darle torto.