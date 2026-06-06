La Rai chiude al ritorno di Amadeus: “Ha fatto una scelta netta”. Le parole su De Martino

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Amadeus

Nessun ritorno di Amadeus in Rai. A far sognare i nostalgici del conduttore erano state alcune dichiarazioni rilasciate durante una partecipazione radiofonica insieme all’amico Fiorello, che avevano lasciato intravedere uno spiraglio per un futuro riavvicinamento a Viale Mazzini.

Ma dall’azienda è arrivata una risposta netta e definitiva. A chiudere la porta è stato direttamente l’amministratore delegato Giampaolo Rossi, intervenuto alla Festa del Foglio di Venezia. Non c’è più posto per Amedeo Sebastiani e il futuro porta un solo nome, quello di Stefano De Martino.

Perché Amadeus non torna in Rai

Le parole dell’ad della Rai non lasciano spazio a interpretazioni. “Amadeus è una persona che stimo ma che ha fatto una scelta molto chiara e netta, ormai due anni fa, di andarsene dalla Rai per approdare ad altri lidi”, ha dichiarato Giampaolo Rossi, mettendo fine alle speculazioni che si erano rincorse nelle ultime settimane.

Il manager ha così ribadito la posizione dell’azienda nei confronti del conduttore che per anni è stato uno dei volti simbolo della televisione pubblica. Un addio, quello consumato nel 2024 con il passaggio al gruppo Discovery, che secondo la Rai rappresenta una decisione precisa e difficilmente reversibile.

Le voci di un possibile ritorno erano state alimentate anche dalle recenti battute scambiate con Fiorello durante una trasmissione radiofonica. In quell’occasione Amadeus aveva lasciato aperta la possibilità di tornare un giorno alla guida del Festival di Sanremo, affermando che una manifestazione come quella “non si rifiuta mai”. Dichiarazioni che avevano inevitabilmente acceso l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Se da un lato Rossi ha chiuso ogni ipotesi sul ritorno dell’ex direttore artistico del Festival, dall’altro ha rivendicato con orgoglio i risultati ottenuti dalla Rai dopo il suo addio.

L’amministratore delegato ha ricordato come l’azienda abbia affidato il Festival di Sanremo a Carlo Conti, definito “uno dei più grandi professionisti della televisione italiana”. Una scelta che, secondo Rossi, ha consentito alla manifestazione di raggiungere risultati straordinari in termini di ascolti e consenso.

Le parole dell’ad sottolineano la volontà della Rai di valorizzare le risorse già presenti all’interno del proprio ecosistema televisivo, puntando sulla continuità e sulla capacità di rinnovarsi senza dover necessariamente guardare al passato.

Il messaggio è chiaro: il servizio pubblico dispone di professionalità e talenti in grado di garantire il futuro delle sue produzioni di punta.

Stefano De Martino, la scommessa della Rai per il futuro

Il passaggio più significativo dell’intervento di Rossi riguarda però Stefano De Martino, ormai figura centrale del futuro della Rai. L’ex ballerino, oggi conduttore di Affari Tuoi ereditato tra l’altro proprio da Amadeus, è stato definito “una delle grandi rivelazioni della televisione italiana” e una delle principali risorse artistiche su cui l’azienda intende investire.

Secondo Rossi, la forza di De Martino risiede in una caratteristica che va oltre la semplice conduzione. “Stefano De Martino non è un conduttore”, ha spiegato l’ad, evidenziando la differenza tra chi guida un programma e chi riesce a diventare esso stesso parte integrante dello spettacolo.

“La differenza tra un conduttore e uno showman è che il conduttore ha bisogno di un format, mentre lo showman spesso è lui stesso il format”, ha aggiunto. Una definizione che fotografa la fiducia riposta dalla Rai nell’ex marito di Belen Rodriguez, destinato secondo i vertici dell’azienda a diventare uno dei protagonisti della nuova stagione del servizio pubblico.

Con queste dichiarazioni, la Rai sembra dunque aver tracciato una linea precisa: il capitolo Amadeus appartiene al passato, mentre il futuro passa attraverso nuove figure e nuove scommesse. Tra queste, Stefano De Martino appare oggi la più importante.