Chi è Richard Flood, il marito di Gabriella Pession

editato in: da

Richard Flood, entrato recentemente a far parte del cast di Grey’s Anatomy 16, è un attore irlandese. Nato a Dublino il 28 luglio 1982, è famoso soprattutto per il ruolo di Tommy McConnel, personaggio principale della serie Crossing Lines. A fargli guadagnare fama internazionale ci ha pensato anche la serie Red Rock, nella quale veste i panni di James McKay.

In Italia è conosciuto anche per la sua vita sentimentale. Flood è infatti sposato con l’attrice Gabriella Pession, che ha cinque anni più di lui. La scintilla tra i due è scoccata proprio su un set. Galeotta è stata infatti la lavorazione della serie Crossing Lines. Ai tempi, la Pession interpretava il ruolo di Eva Vittoria, agente speciale in prima linea nella lotta a Cosa Nostra.

Nel 2014, l’amore tra Richard Flood e Gabriella Pession è stato allietato dalla nascita del piccolo Giulio. Due anni dopo, con le fedi portate dal loro bimbo, i due hanno detto sì nella meravigliosa cornice di Portofino, festeggiando poi al Castello Brown in compagnia di un centinaio di invitati.

Tornando un attimo alla carriera di attore di Flood, è il caso di ricordare la sua partecipazione a un episodio della serie Titanic: Blood and Steel nel ruolo di Samuel Johnson. Nel 2017, il nome di Richard Flood è stato annunciato ufficialmente come parte del cast della serie Showtime Shameless.

L’attore irlandese non è molto attivo sui social. Presente sul web con un profilo Instagram, ha pubblicato poco più di 30 post. L’ultimo di questi, ad oggi, è una foto romantica messa online lo scorso 3 settembre. Si tratta di uno scatto dedicato all’anniversario che, non a caso, ritrae lui e la Pession il giorno del loro matrimonio.

Il suo recente ingresso nel cast di Grey’s Anatomy è stato “celebrato” dall’attrice su Instragram – lei è decisamente più social rispetto al marito – con una foto dolcissima che li ritrae assieme. Nella caption della foto condivisa ieri, la Pession ha sottolineato che sia lei sia il marito in questo momento stanno ricoprendo il ruolo di un medico (lei interpreta Tosca Navarro nella fiction Oltre la Soglia). Prima di incontrare Flood, Gabriella Pession ha vissuto un’intensa e lunga storia d’amore con l’attore Sergio Assisi, con il quale ha chiuso nel 2012.