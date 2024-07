Palinsesti Rai 2024-2025, conferme e novità: De Martino “promosso”, Sanremo con polemica

Fonte: IPA Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo

Sono stati presentati a Napoli i palinsesti Rai 2024-2025. Una ricca conferenza stampa di presentazione, attesissima dal pubblico curioso di conoscere le novità della prossima stagione televisiva. Tante le conferme, come c’era da aspettarsi, ma non mancano i passaggi di consegne.

Alcuni di questi erano già stati “spoilerati”, come la conduzione di Affari Tuoi affidata a Stefano De Martino o il nuovo programma Binario Due che prende il posto di Viva Rai2!. Una promozione per De Martino, ma non l’unica in casa Rai. Anche Marco Liorni passa alla conduzione di un inedito game show e del Capodanno di Rai 1, condotto finora da Amadeus.

E a proposito del conduttore siciliano, uno dei temi centrali è stato il Festival di Sanremo: affidato a Carlo Conti, finalmente sono state rivelate le date.

Svelate le date del Festival di Sanremo (con polemica)

Il Festival di Sanremo si svolgerà dall’11 al 15 febbraio 2025. A rivelarlo in conferenza stampa è stato l’AD Roberto Sergio, sciogliendo uno dei grandi nodi dei nuovi palinsesti Rai. Una rivelazione con un pizzico di polemica: “Abbiamo deciso di spostare di una settimana in avanti, in accordo col Comune di Sanremo, quella che è considerata la manifestazione più amata dagli italiani”, ha spiegato aggiungendo che è stata un’operazione difficile ma necessaria per la “improvvida decisione della Lega Calcio di mettere le partite di Coppa Italia in contrapposizione al Festival”.

“Volendo rispettare e favorire la possibilità al pubblico italiano di seguire entrambe le manifestazioni”, infine è giunta la decisione, sofferta a giudicare dai toni di Sergio. Toni che si sono addolciti parlando del nuovo conduttore e direttore artistico della kermesse: “Torna Carlo Conti dopo dieci anni, festeggiando i suoi 40 anni di carriera in Rai. Carlo è una garanzia, una certezza ed è sempre stata la prima scelta per tutti noi. È un grande conoscitore di musica, uno scopritore di talenti. Sarà un Festival ancora di più con la musica al centro dell’evento”.

Stefano De Martino e Marco Liorni grandi “promossi”

Con l’uscita di scena di Amadeus, passato al NOVE, la Rai ha dovuto fare i conti con le riassegnazioni dei suoi programmi, ormai tra i pilastri della programmazione. Oltre al Festival di Sanremo passato nelle mani di Carlo Conti, una delle grandi novità della nuova stagione televisiva è la promozione da Rai 2 all’intrattenimento day time di Rai 1 di Stefano De Martino, al quale è affidata ufficialmente la conduzione di Affari Tuoi. Gli “spoiler” avevano ragione.

Ma a quanto pare c’è molto di più per De Martino: “Sarà impegnato in altri progetti, una nuova edizione di Stasera tutto è possibile ma anche progetti in prima serata su Rai 1 nelle stagioni successive“, ha affermato Marcello Ciannamea direttore Prime Time.

Tra i grandi “promossi” anche Marco Liorni che, oltre a condurre L’Eredità, andrà in onda sabato 21 settembre con Chi può batterci?, un game show nuovo di zecca. Per il conduttore anche un’altra novità: sarà proprio lui a sostituire Amadeus nel grande show di Capodanno, L’anno che verrà.

Che fine ha fatto Serena Bortone?

“Censura non c’è mai stata, non c’era prima e non c’è nemmeno adesso”, queste le parole dell’AD Rai incalzato sul tema-Bortone. La conduttrice è letteralmente scomparsa dai nuovi palinsesti e, facendo due più due, in molti hanno pensato si trattasse di una conseguenza del caso Scurati (per il quale è stata sanzionata). Ma non sarebbe così: “Sono state fatte due proposte a Serena Bortone che andavano su Rai 3 e Rai 1, non sono state ritenute idonee per lei e per la sua idea di televisione”, ha spiegato Sergio, aggiungendo che la giornalista condurrà un programma quotidiano su Radio 2 a partire da settembre.

Il ritorno della grande fiction, da Mare Fuori a Mike Bongiorno

Uno dei punti di forza della Rai è, senza dubbio, la presenza massiva di fiction e serie TV che tengono incollato il pubblico al piccolo schermo. Anche in questo caso arrivano delle belle conferme, a cominciare dalla quinta stagione di Mare Fuori per finire con la Mina Settembre di Serena Rossi, in programma con la terza stagione. Confermata anche le nuove stagioni di Don Matteo con Raoul Bova, Teresa Battaglia con Elena Sofia Ricci, Vincenzo Malinconico avvocato d’insuccesso con Massimiliano Gallo.

E le novità? Tra queste possiamo menzionare la serie drama Sempre al tuo fianco con Ambra Angiolini, Brennero con Elena Radonicich e Matteo Martari e Kostas con Stefano Fresi. E ancora i legal drama Libera con Lunetta Savino Stucky con Giuseppe Battiston, quest’ultima tratta dai romanzi di Fulvio Ervas.

A proposito di riferimenti letterari, previsti nei nuovi palinsesti anche l’ultimo capitolo della quadrilogia di Elena Ferrante, L’amica geniale – Storia della bambina perduta, la serie Leopardi – Il poeta dell’infinito con Leonardo Maltese e un nuovo adattamento di De Filippo con Questi fantasmi! con Massimiliano Gallo e Anna Foglietta, esordio alla regia di Alessandro Gassmann.

Ma il primo attesissimo evento nell’autunno Rai è l’arrivo di Mike, fiction che ripercorre la storia professionale e personale del re del telequiz Mike Bongiorno, interpretato da un ineccepibile Claudio Gioè. Nel 2025, invece, va in onda la serie in costume Belcanto con Vittoria Puccini, Carosello con Giacomo Giorgio e Ludovica Martino, Fuochi d’artificio dal romanzo omonimo di Andrea Bouchard e Il conte di Montecristo con Lino Guanciale, Michele Riondino, Gabriella Pession e Nicolas Maupas.

In aggiornamento…