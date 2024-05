Tv Talk, addio Massimo Bernardini: Mia Ceran è la nuova conduttrice

Fonte: IPA Mia Ceran è la nuova conduttrice di Tv Talk

Tv Talk cambia volto. Dopo diciannove anni la prossima edizione del talk show non sarà più condotta da Massimo Bernardini, tra l’altro ideatore del format. Al suo posto ci sarà Mia Ceran, la giornalista e conduttrice che più volte nell’ultimo periodo è stata ospite della trasmissione. Per la 37enne si tratta di un ritorno sul piccolo schermo ad un anno dal flop Nei tuoi panni, andato in onda su Rai2.

Come riporta in anteprima il blog di Davide Maggio, Mia Ceran è la nuova conduttrice di Tv Talk: sarà alla guida del programma nella stagione televisiva 2024/2025. “La giornalista, classe 1986, torna così in tv a oltre un anno dalla sfortunata esperienza su Rai2 con Nei Tuoi Panni. Mia conosce la squadra di Tv Talk avendo partecipato più volte come ospite”, si legge sul sito.

“Il suo è un profilo molto diverso da quello di Massimo Bernardini che era diventato un punto di riferimento per gli spettatori della trasmissione”. E poi: “Desta qualche dubbio la scelta di una giornalista, della scuderia di Beppe Caschetto, che non si è mai occupata di televisione e che, peraltro, è reduce da alcuni flop. In questo ultimo senso, però, Tv Talk sembra un “programma blindato”.

Perché Massimo Bernardini lascia Tv Talk

Massimo Bernardini ha annunciato il suo addio a Tv Talk in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Lascio perché a luglio compirò 69 anni. Da quando ne ho 67 sono pensionato. Poi perché sono convinto che lasciare un programma al massimo del successo, e non quando comincia a traballare, sia la cosa più giusta da fare. Infine sento che è doveroso, per quelli della mia generazione, passare la mano a quelli più giovani“, ha spiegato il presentatore.

Ma Massimo Bernardini non farà davvero vita da pensionato: ha infatti rivelato che si prenderà solo una lunga pausa dal lavoro. “Poi, se a qualcuno in Rai o sul mercato interesserà, proverò a dedicarmi ai pochi progetti editoriali e audiovisivi, quantitativamente meno impegnativi, che da tempo ho nel cassetto. Se invece non succederà niente vorrà dire che sarà venuto il momento di ritirarmi “a vita privata”, ha dichiarato il giornalista.

In realtà già un anno fa Bernardini voleva mollare Tv Talk ma i vertici Rai lo avevano spinto a cambiare idea. A proposito del successo del format, Massimo ha affermato: “È un programma di riflessione critica sulla tv, fatto insieme ai suoi protagonisti. So bene che farlo con loro depotenzia una certa “vis” polemica, e infatti l’idea iniziale dell’ottimo autore tv Paolo Taggi, ahimè prematuramente scomparsa, non lo prevedeva. Il modello cui si ispirava era “Talk Soup” del canale Usa via cavo Entertainement Television della NBC”.

Bernardini ha ricordato: “Taggi ebbe l’idea iniziale: “ripassare” la settimana Tv attraverso un conduttore che utilizzasse l’analisi dei giovani universitari cui insegnava. Ma poi fu preso da altri impegni televisivi e toccò a me di definire, insieme a un giovane gruppo di lavoro – in realtà digiuno come me di “pratica” tv,- il format del programma: gli universitari in studio come pubblico parlante e pensante; la presenza di un critico Tv e di uno studioso di mass media; il dibattito libero sul programma; l’invito a intervenire al protagonista del programma analizzato, che da subito è stato accettato”.