Charlotte Casiraghi strega Montecarlo col tubino in pelle viola: solo lei può osare tanto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi fa sensazione a Monaco in occasione del Gran Premio di Montecarlo. Il suo mini dress in pelle viola è un azzardo, ma lei sa come indossarlo e lascia tutti senza fiato.

Charlotte Casiraghi fa parlare di sé al Gran Premio di Montecarlo

Ancora una volta Charlotte Casiraghi dà una lezione di stile, osando con un look per niente scontato. L’occasione è uno degli eventi più attesi nel Principato: il GP di Formula 1.

Ovviamente Alberto e Charlene di Monaco sono presenti e perfetti padroni di casa. La Principessa sfoggia due look riuscitissimi, prima l’abito rosso Ferrari e poi l’outfit bianco per la premiazione che ha visto il trionfo di Kimi Antonelli.

Ma per quanto Charlene sia elegantissima, l’attenzione viene catalizzata dalla nipote acquisita, Charlotte Casiraghi, brand ambassador di Chanel. Le basta scendere in pista durante le prove di sabato 6 giugno per conquistare tutti.

IPA

Quest’anno Charlotte non è accompagnata dal fidanzato, Nicolas Mathieu, che di fatto si vede molto raramente nel Principato. Pare che Carolina di Monaco non lo abbia in simpatia e lo trovi poco adatto allo stile di vita della figlia. Ma la Principessa deve farsene una ragione, anche se preferisce non averlo intorno.

La Casiraghi non si è portata nemmeno i suoi figli. Ma non ha bisogno di nessuno per far parlare di sé, complice un look difficile che però la rende unica e accattivante.

Charlotte Casiraghi, il tubino di pelle viola

Charlotte infatti si è presentata con un tubino in pelle e per giunta viola, un colore che è una scommessa ma che a lei sta d’incanto.

Si tratta di un mini dress, con cintura annodata con un ficco, senza maniche e con una gonna corta sopra le ginocchia. Charlotte lo ha abbinato a delle scarpe bicolore con cinturino alla caviglia e borsa di Chanel con catena d’oro.

I capelli lunghi sono lasciati liberi e il make up come sempre è naturale. Da notare il dettaglio degli orecchini. Di solito lei non li porta, ma questa volta ne ha scelto un paio piuttosto vistoso che dona un tocco di grinta e sensualità all’outfit.

IPA

La Casiraghi ha presenziato da sola all’evento con il pilota belga Jacky Ickx e sua moglie, Khadja Nin. Qualche tempo fa era toccato a suo fratello Pierre celebrarlo, assieme a Beatrice Borromeo e ai suoi figli.

Charlotte Casiraghi, la nuova vita

La figlia di Carolina di Monaco non solo non era accompagnata all’evento, ma nemmeno ha incrociato altri membri della sua famiglia, come di solito accade in occasione del GP. Ma è semplicemente un caso.

Charlotte sta vivendo un importante momento professionale. Oltre a mantenere il suo ruolo per la Maison Chanel, lo scorso gennaio è uscito il suo libro La fêlure che sta avendo un grande successo ed è quindi molto impegnata nella promozione. Tra l’altro quest’anno ha pure disertato il Ballo della Rosa, organizzato da sua madre.