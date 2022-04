Isabelle Junot, la nuova Marchesa che sfida Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi sfila a cavallo e Beatrice Borromeo osa in mini

Lei si chiama Isabelle Junot e il 2 aprile 2022 convola a nozze con Álvaro Falco, diventando Marchesa di Cubas. Se il suo cognome vi suona familiare, è perché è la figlia di Philippe Junot che nel 1978 sposò Carolina di Monaco in quello che fu il matrimonio più fallimentare del secolo. E ora che Isabelle sta per unirsi a una casata nobiliare, è pronta a entrare in competizione con Charlotte Casiraghi e Letizia di Spagna.

Chi è Isabelle Junot

Bionda, occhi castani e con una forte passione per la moda, Isabelle Junot è considerata una delle donne più eleganti al mondo, anche se lei non si definisce una “fashionista”. Anche se tutte le volte che viene paparazzata a feste mondane o in luoghi suggestivi indossa capi griffatissimi. I suoi abiti provengono quasi tutti da atelier spagnoli e sono famosi i suoi accessori originali come la collana in fili metallici e piume di struzzo di di EsFascinante o il “bracciale-bag”, la perfetta unione di braccialetto e clutch, realizzata da Celina Martin.

Nata nel 1992 a New York, Isabelle Junot è figlia di Philippe Junot e Nina Wendelboe. Trasferitasi a Madrid nel 2021, sta per diventare moglie di Álvaro Falcó, ultimo Marchese di Cubas con un matrimonio che si celebra il 2 aprile e che si appresta ad essere un vero e proprio Royal Wedding in piena regola.

Isabelle Junot sfida Charlotte Casiraghi

La Junot è già molto conosciuta nel jet set, soprattutto spagnolo, e ha diversi punti in comune con Charlotte Casiraghi. Innanzitutto il padre Philippe Junot è stato anche il primo marito di Carolina di Monaco, mamma di Charlotte. I due si conobbero a Parigi, dove la Principessa stava studiando. Lei aveva poco più di 20 anni, lui 40 ed erano innamorati pazzi. Nonostante il pare assolutamente contrario di Grace Kelly e Ranieri, i due convolarono a nozze nel 1978 per lasciarsi nel 1980.

Altro punto in comune tra Isabelle e Charlotte la passione per la moda. La Casiraghi è sempre stata testimonial di brand importanti, l’ultimo in ordine di tempo, Chanel.

Infine, come Charlotte discende da una famiglia di Principi, Isabelle sta per entrare nella casata dei Marchesi di Cubas, titolo nobiliare legato alla cittadina madrilena di Cubas de la Sagra e fondato nel 1862. Il penultimo Marchese di Cubas, Fernando Falcó, padre di Álvaro, era molto intimo con Re Felipe e sua moglie Letizia che quindi avrà presto a che fare con la nuova Marchesa, pronta a sfidare anche lei in fatto di stile.