Charlotte Casiraghi ufficializza la storia con Nicolas Mathieu ma Carolina di Monaco non c’è

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Nicolas Mathieu e Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi ha ufficializzato dopo due anni la sua storia d’amore con lo scrittore Nicolas Mathieu, portandolo con sé nel Principato di Monaco. Ma dobbiamo aggiungere un “quasi”, perché le presentazioni in famiglia non sono arrivate.

Charlotte Casiraghi col fidanzato a Montecarlo

Charlotte Casiraghi si è fatta dunque accompagnare da Nicolas Mathieu, suo compagno da quando ha divorziato da Dimitri Rassam, a Montecarlo. Charlotte, che si divide tra Monaco e Parigi, è tornata nel Principato per presentare il suo libro La Fêlure alla Médiathèque Caroline.

All’evento erano presenti sua mamma Carolina di Monaco e sua sorella Alexandra di Hannover con il fidanzato Ben-Sylvester Strautmann. Ma di Nicolas Mathieu nemmeno l’ombra. Eppure dovrebbe essere orgoglioso del successo letterario che sta avendo Charlotte, visto che lui è uno scrittore.

Probabilmente Nicolas non si è presentato per evitare di incontrare Carolina. La Principessa pare non approvi la scelta della figlia, poiché ritiene che lo scrittore sia socialmente e politicamente troppo distante da loro. Quindi, per evitare incidenti imbarazzanti, i diretti interessati hanno preferito non incontrarsi, l’unica cosa su cui evidentemente sono d’accordo.

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Charlotte Casiraghi e Nicolas Mathieu innamorati agli APT di Montecarlo

Charlotte ha approfittato del torneo di tennis che si svolge a Monaco per portare con sé nel Principato Nicolas Mathieu. I due hanno assistito all’incontro degli ottavi di finale tra Jannik Sinner e Tomáš Macháč. La coppia dal figlio era accompagnata dal figlio dodicenne di Nicolas Mathieu, Oscar. Ma nessun membro della Famiglia Grimaldi era con loro.

Charlotte era splendida con un blazer blu e una camicia verde, occhiali da sole e capelli sciolti. E soprattutto è apparsa felice e innamorata accanto allo scrittore che frequenta da due anni.

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I due sono stati spesso fotografati assieme a Parigi, spesso mentre portavano a spasso il loro bassotto Pepito. Mathieu ha fatto un breve passaggio a Montecarlo anche in occasione del GP di F1 lo scorso anno. Anche in quel caso però non c’è stata alcuna interazione con Carolina o Alberto di Monaco.

Sempre molto discreta, Charlotte non ha fatto sapere se c’è stato un incontro tra il suo attuale compagno e sua madre. Di fatto, però, Mathieu non ha mai preso parte a nessun evento che ha a che fare con il Palazzo.

Intervistato sulla discrepanza tra le sue convinzioni di sinistra e lo sfarzo del Principato, Nicolas Mathieu rispose nel luglio 2024: “Una storia d’amore non è un trasferimento in una squadra di calcio: non si cambiano maglia, stipendio e convinzioni dall’oggi al domani”.

Evidentemente queste parole valgono anche per Carolina che, a quanto pare, non ha cambiato opinione circa il compagno della figlia.

Ma, si sa, l’amore supera ogni ostacolo e per il momento Charlotte e Nicolas sono felici della loro storia, con o senza benestare delle rispettive famiglie. E la Principessa Carolina tace di fronte alla serenità della figlia.