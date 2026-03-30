Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo complici, ma il confronto spietato è inevitabile

Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo, amiche e confidenti durante la visita di Papa Leone XIV. Ma il confronto tra i look neri di Chanel e Dior è spietato

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Beatrice Borromeo, Pierre e Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi solo e Beatrice Borromeo con suo marito Pierre Casiraghi erano presenti all’incontro con Papa Leone XIV, in visita nel Principato monegasco. Entrambe erano vestite di nero, come tutte le donne della Famiglia Principesca, ad eccezione di Charlene di Monaco che ha sfoggiato il privilegio del bianco.

Charlotte Casiraghi ritorna in pubblico per la visita storica del Papa

Charlotte Casiraghi è tornata in pubblico dopo il forfait al Ballo della Rosa. Infatti, era stranamente assente alla serata più glamour dell’anno, tra l’altro organizzata da sua madre Carolina di Monaco. Ma si è ripresentata con la famiglia in occasione della visita di Papa Leone XIV nel Principato. Si è tratto del primo viaggio di un Pontefice a Monaco da 500 anni.

L’occasione era di quelle storiche e tutta la Famiglia Principesca si è unita alla Rocca per dare il benvenuto al successore di Pietro. Per questo Charlotte non poteva mancare. Anche perché doveva dare il cambio a sua sorella Alexandra di Hannover che non ha partecipato.

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Charlotte sola, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, coppia perfetta

Charlotte ha presenziato alla cerimonia per accogliere il Pontefice insieme al resto della famiglia. È sempre stata accanto alla cognata, Beatrice Borromeo, moglie di suo fratello Pierre Casiraghi, con cui va molto d’accordo.

Tra l’altro Charlotte, da quando ha divorziato dal marito Dimitri Rassam, ha preso parte a tutti gli eventi del Principato da sola, sebbene frequenti lo scrittore Nicolas Mathieu. Ma a quanto si dice non è persona gradita a Carolina di Monaco. O più semplicemente sua figlia non vuole impegnarsi ufficialmente in un’altra relazione.

Però, può contare sul sostegno di Beatrice che le è sempre stata accanto da quando è arrivata e per tutta la durata della funzione, mostrando una certa complicità con lei. Infatti, le due cognate hanno spesso parlato tra loro, non esitando a ridere, malgrado la solennità della cerimonia.

A fare da cavaliere ad entrambe, c’era Pierre Casiraghi. Quest’ultimo ha un ottimo rapporto con la sorella e con sua moglie Beatrice è magnifico. Tra l’altro i due sono diventati genitori per la terza volta, di Bianca, lo scorso ottobre.

Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi, look a confronto

Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi, come detto, si sono attenute al nero davanti al Papa. Anche se sono cattoliche, non sono titolate per sfruttare il privilegio del bianco.

Entrambe hanno quindi scelto di indossare un classico completo nero, affidandosi agli stilisti di cui sono brand ambassador.

Beatrice ha sfoggiato una giacca con fini ricami, nero su nero, abbinata a una gonna ampia e lunga e mantiglia in pizzo, firmati Dior.

Anche Charlotte ha indossato un tailleur nero, composto da giacca con bottoni d’oro e gonna dritta con mantiglia e borsa trapunta, di Chanel.

Le cognate hanno quindi sfoggiato un look molto simile e di eleganza estrema. Inevitabile il confronto dal quale nessuna delle due esce vincitrice, perché sono entrambe perfette. Dunque, il paragone finisce in un pareggio.

All’incontro col Papa erano presenti anche Stéphanie e Carolina di Monaco, entrambe in nero, malgrado siano Principesse cattoliche. Ma evidentemente hanno lasciato il privilegio del bianco a Charlene di Monaco, in quanto consorte del Principe Alberto che detiene il trono.