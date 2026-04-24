Barbara D’Urso interviene sulla causa a Mediaset: “A breve saprete a verità”

La conduttrice non ci sta e replica alle dichiarazioni di Mediaset dopo la causa intentata contro l'azienda. Le parole di Barbara D'Urso

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IPA Barbara D'Urso

Immaginiamo Barbara D’Urso, seduta magari sul divano di casa sua, legge le ultime notizie sul proprio conto e, con quel sorriso un po’ sornione che ha accompagnato i pomeriggi di mezza Italia per anni, prende in mano lo smartphone. Basta un tap su X (il caro, vecchio Twitter) per lanciare la replica a Mediaset. “Sto leggendo cose di fanta-denaro, di mie fanta-pretese. Sorrido. A breve saprete la verità, le vere motivazioni”. Così, senza giri di parole. Solo la nostra Carmelita che ci fa l’occhiolino e ci invita, di fatto, a preparare i popcorn.

La verità di Barbara D’Urso su Mediaset

A farle scattare la proverbiale molla della replica è stata alle notizie circolate nelle prime ore del 23 aprile. Secondo questa versione, il famoso e chiacchieratissimo “divorzio” da Mediaset sarebbe stato causato da un capriccio della conduttrice: la pretesa, nientemeno, di condurre due programmi in primissima serata. Una ricostruzione che a Barbara è suonata più come la trama di un bizzarro film di fantascienza che come la realtà dei fatti. E così, con pochissime parole ben assestate, ha spazzato via le indiscrezioni, servendo l’antipasto di quella che potrebbe essere una resa dei conti rimandata troppo a lungo.

Ma cosa c’è davvero dietro questa attesa? Dopo il tweet, è calato un silenzio. La conduttrice, almeno per il momento, si è chiusa a riccio. Persino il nome dell’avvocato che la sta affiancando in questa battaglia rimane avvolto in un alone di mistero, custodito manco fosse un segreto di Stato. Eppure, in quelle poche righe si legge una promessa bella e buona: c’è una verità rimasta in panchina per circa tre anni – lo stesso lasso di tempo trascorso dal suo brusco addio alla rete del Biscione – che adesso scalpita per uscire allo scoperto.

Ora, la domanda che tutti si fanno è una sola: come sceglierà di raccontarci la sua versione? Le voci di corridoio, ovviamente, impazziscono. C’è chi scommette su una classica intervista fiume, una chiacchierata a cuore aperto per mettere finalmente i puntini sulle i. Altri, invece, sognano decisamente in grande e ipotizzano la mossa a sorpresa: un documentario. In fondo, se Ilary Blasi ha avuto la sua catarsi in streaming parlando di Rolex e investigatori privati, perché non immaginare una Barbara nazionale che ci svela i segreti dei dietro le quinte in formato serie tv? L’idea stuzzica tantissimo, ed è innegabile.

La risposta di Mediaset

Dall’altra parte della barricata, però, non stanno certo a guardare in silenzio. Mediaset, per bocca del suo legale Andrea Di Porto, ha già bollato come “strumentale” la ricostruzione della presentatrice. E non dimentichiamoci il succoso, quasi surreale, capitolo delle presunte “liste degli ospiti”. Si mormorava che per invitare qualcuno nei suoi salotti, Barbara dovesse prima ottenere una sorta di via libera dalle redazioni di Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Un lasciapassare aziendale che la Fascino ha smentito in maniera categorica, chiarendo che non c’è mai stato alcun filtro o passaggio intermedio. Nessun veto incrociato, insomma.

E noi pubblico? Non ci resta che metterci comodi e aspettare. Che sia in televisione, su una piattaforma digitale o a suon di cinguettii, la sensazione è che il sipario stia per alzarsi di nuovo. E conoscendo Barbara, lo spettacolo non ci deluderà di certo.