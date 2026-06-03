Tiziano Ferro in lacrime sul palco, canta La Fine e si emoziona

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Tiziano Ferro

Lacrime sul palco e una commozione impossibile da fermare: Tiziano Ferro è il protagonista di un momento particolarmente emozionante avvenuto durante del suo nuovo tour.

Tiziano Ferro in lacrime al concerto mentre canta La Fine

Tiziano Ferro non ha mai nascosto la sua enorme sensibilità e la capacità di raccontarsi con una sincerità disarmante. E così nella tappa zero del suo tour negli stadi il cantante si è ritrovato in lacrime mentre cantava La Fine.

La canzone è stata lanciata nel 2013 come singolo da Tiziano Ferro e inserita nell’album L’amore è una cosa semplice, uno dei più fortunati e amati dell’artista. In realtà non si tratta di una canzone originale dell’artista, ma di una rivisitazione dell’omonimo pezzo di Nesli, realizzato qualche anno prima.

Il brano è un intenso e coinvolgente monologo interiore che parla di rinascita, riscatto e sacrifici personali. La canzone racconta la capacità di lasciarsi alle spalle il passato per guardare avanti, accettando i cambiamenti e cercando di trasformarli in qualcosa di buono.

Tiziano Ferro è legatissimo a questo brano e quando ha iniziato a cantarla sul palco si è ritrovato, ancora una volta, in quelle parole. Trattenere le lacrime, a quel punto, è stato quasi impossibile e l’artista si è lasciato andare ad un pianto liberatorio. “La Fine è una canzone bellissima, sembra raccontare la mia vita. Ho voluto dare a questo brano la notorietà che si merita”, ha raccontato.

Il doloroso divorzio di Tiziano Ferro da Victor Allen

Il cantante d’altronde sta vivendo un periodo molto particolare della sua vita, segnato dal divorzio da Victor Allen e dalla necessità di vivere negli Stati Uniti per stare accanto ai suoi amatissimi figli.

L’addio al manager americano non è stato affatto semplice e ancora oggi Tiziano vive le conseguenze di una relazione che, come ha raccontato spesso, l’ha fatto soffrire molto. “Si parla spesso di lesionismo e autolesionismo, di chi si taglia o si auto-depriva, ed è importantissimo farlo – ha spiegato di recente al Corriere della Sera -. Ma l’abuso mentale è orrendo, invisibile e i limiti non esistono. Quando sei vicino a una persona narcisista, che fra l’altro è una patologia e una condizione dannosissima, è lesionismo mentale. Ed è una delle condizioni che mi ha portato a dovere andare via”.

Nel 2019 Tiziano Ferro aveva sposato Victor Allen nella sua Latina. Nel 2022 la coppia aveva annunciato la nascita dei due figli. Poi la separazione, arrivata nel 2024, con il cantante costretto a restare negli Stati Uniti e impossibilitato a tornare in Italia per tutelare i figli, Margherita e Andres.

Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor – aveva confidato in quell’occasione -. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia”.