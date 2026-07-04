La Ruota della Fortuna, Samira Lui dice no alla proposta di Gerry Scotti. Ma lui insiste

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui

Tra una manche e l’altra, è stato un invito rivolto a Samira Lui a catturare l’attenzione del pubblico nella puntata del 4 luglio de La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti è tornato a scherzare con la sua co-conduttrice, ricordandole una promessa rimasta finora disattesa: una visita all’Idroscalo di Milano. Nel frattempo, la gara ha regalato un finale ricco di colpi di scena, con il campione Gaetano costretto a cedere lo scettro a Francesco, protagonista di una rimonta fino a 57.350 euro.

La Ruota della Fortuna, l’invito di Gerry Scotti a Samira Lui

La serata si è aperta con il consueto clima informale che caratterizza La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti ha scherzato con l’orchestra dei Fortuna Five, ribadendo che la musica è rigorosamente eseguita dal vivo, e ha accolto in studio il campione Gaetano, affiancato dagli sfidanti Martina e Francesco.

A fare il suo ingresso è stata poi Samira Lui, elegante in un abito bianco senza maniche. Scotti l’ha presa subito bonariamente in giro parlando delle sue doti di ballerina, per poi definirla “un angelo danzante” mentre scendeva la scalinata dello studio.

Il siparietto più divertente è arrivata durante una manche dedicata alle località di montagna. Samira ha rammentato il fenomeno dell’Enrosadira, che colora di rosa le Dolomiti al tramonto, confessando di sentirne la mancanza. È l’assist perfetto per Scotti, che ha deciso di rilanciare un invito già fatto in passato: “Ma perché non è mai venuta all’Idroscalo?”.

La showgirl ha ammesso di non aver ancora trovato il tempo per accettare. “Devo sempre venire, lo so”, ha risposto sorridendo. Scotti ha insistito con ironia: “Se siamo fortunati e non ci sono troppe zanzare, c’è il rosadira anche lì”. Samira, divertita, ha replicato: “Allora metterò il repellente”, lasciando intendere che questa volta potrebbe davvero accettare l’invito.

La rimonta di Francesco ribalta la partita

Sul fronte del gioco, il protagonista iniziale è stato ancora Gaetano, campione in carica con oltre 161 mila euro già conquistati nelle precedenti puntate. Dopo aver trovato le prime soluzioni, il concorrente si è allungato fino a sfiorare i 17 mila euro.

La situazione è cambiata però nel corso delle manche successive. Francesco ha recuperato terreno grazie alle prove dedicate a Notting Hill e al Traghetto Express, mentre Martina ha visto sfumare parte del bottino dopo aver pescato il temuto Ciak con i pop corn, che impone la divisione della vincita con gli avversari.

Tutto si è deciso nell’Ultimo Round. Con un valore di 5 mila euro per ogni lettera, Francesco ha trovato la soluzione decisiva e completato una rimonta che gli ha permesso di chiudere in testa con 47.350 euro, diventando il nuovo campione della trasmissione.

“Sembrava imbranato”, il commento di Gerry nel finale

Da regolamento, Francesco ha accesso alla Ruota delle Meraviglie con la possibilità di incrementare ulteriormente il montepremi e tentare l’assalto all’automobile.

Il concorrente ha indovinato due delle tre frasi previste e conquistato due buste verdi. A quel punto Samira Lui ha osservato come abbia tirato fuori tutta la determinazione proprio nel finale della gara.

Gerry Scotti ha fotografato perfettamente il percorso del nuovo campione con una battuta: “Sembrava imbranato, lo dico con affetto, invece era solo l’emozione”.

Alla fine Francesco ha evitato la busta rossa da mille euro e, grazie alle scelte successive, ha aggiunti altri 10 mila euro al suo bottino, chiudendo la serata con una vincita complessiva di 57.350 euro.

Una puntata che ha premiato la pazienza del concorrente, ma anche l’insistenza di Gerry Scotti, deciso a convincere Samira Lui che è arrivato il momento di mantenere quella promessa e fare finalmente un salto all’Idroscalo.