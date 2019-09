Chi è Irene, la nuova fidanzata di Massimo Boldi (34 anni in meno di lui)

editato in: da

Trentaquattro anni di differenza e non sentirne neanche uno: è questa la formula del vero amore per Massimo Boldi, che ha riscoperto le gioie dell’amore con Irene Federica Fornaciari.

A confessarlo è stato proprio l’attore, detto “Cipollino”, durante la prima puntata della nuova stagione di Vieni da me, il programma in onda su Rai 1.

Boldi, dopo la morte di Marisa (sua storica compagna), aveva deciso di prendere le distanze dall’amore, ma quella solitudine a lungo andare era diventata un macigno sulla bocca dello stomaco. Per fortuna, in suo soccorso è arrivata la bella Irene che gli ha ridato la felicità.

Bionda, occhi castani e con un grande sorriso: l’attore l’ha definita una “deliziosa creatura” in un commento su Instagram. La coppia era stata immortalata già qualche settimana prima del fatidico annuncio, mano nella mano per le strade di Lucca (la città dove vive Irene), ma i primi scatti sui social sono partiti agli inizi di agosto.

Instagram pullula (seppur in modo contenuto) di scatti della nascente coppia. Irene avrebbe conquistato anche il cuore dei figli di Massimo, in particolare Marta con la quale appare sorridente in alcune foto.

Bella ma discreta, Irene Fornaciari ha 40 anni e ha conquistato l’attore: “La sua testa, mi piace come ragiona ma soprattutto come mi vuole bene”, confessa Massimo Boldi.

Nella vita, Irene gestisce un negozio di abbigliamento e gioielli nella città toscana, è la sorella del sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari e, da amante degli animali, ha una cagnolina (Cocò) che spunta qua e là sul suo account Instagram.

Soltanto un mese fa, Massimo Boldi aveva lanciato un appello per cercare l’anima gemella. Marisa Selo, sua moglie dal 1973, si è spenta nel 2004 dopo una lunga battaglia contro il cancro. Dalla loro unione sono nate tre figlie: Micaela, Manuela e Marta.

Boldi ha avuto poi una relazione con Loredana De Nardis, ma non è finita nel migliore dei modi perché lei si è legata a un altro uomo.

E poi, ospite di Caterina Balivo nel programma Vieni da me, l’attore ha dichiarato: “Batte il mio cuore, adesso, per la vita che continua… Sono fidanzato… Alla mia età non è facile riuscire a trovare una compagna… dall’altra parte non voglio fare il pensionato”.

È proprio vero che l’amore non ha età.