Meghan Markle, svelate le rigide regole che imponeva nella sua residenza inglese (e che fecero infuriare Kate)

Un libro svela le regole rigide dettate da Meghan Markle nella sua residenza (che fecero arrabbiare Kate Middleton e William).

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IPA Meghan Markle

Un nuovo libro dedicato alla Royal Family racconta i retroscena legati alle tensioni fra Kate Middleton e Meghan Markle, ma soprattutto all’atteggiamento adottato dalla moglie di Harry quando viveva ancora in Inghilterra. Secondo quanto rivelato da alcune fonti vicine a Meghan, durante la sua permanenza a Frogmore Cottage, la casa ricevuta in dono dalla Regina Elisabetta II dopo le nozze, la duchessa di Sussex avrebbe imposto delle rigide regole.

Le regole di Meghan Markle

Nel volume Queen Elizabeth II: A Personal History, lo scrittore e docente Hugo Vickers rivela un episodio significativo riguardo la vita di Meghan Markle a Frogmore Cottage con Harry. Come molti ricordano infatti dopo le nozze, Meghan e Harry decisero di andare a vivere lontano da Kate Middleton e William, decisi a iniziare un proprio percorso.

Nella nuova casa però Meghan avrebbe imposto delle regole molto particolari. Ad esempio avrebbe vietato a qualsiasi macchina di parcheggiare nei dintorni della residenza, con molta probabilità per non rovinarle la vista.

“Ben presto si creò una frattura tra i Cambridge e i Sussex, con questi ultimi che istituirono una propria Casa in modo indipendente – ha raccontato l’autore -. La Duchessa di Sussex si rifiutava di avere auto sui campi sportivi perché poteva vederle dalla vicina Frogmore Cottage”. Un dettaglio che, per quanto possa sembrare marginale, contribuì ad alimentare le tensioni già esistenti con i Cambridge, sempre più insofferenti nei confronti dell’approccio della cognata alla vita reale.

Solo qualche giorno fa un insider aveva raccontato a Radar Online la rabbia di Meghan – mai sopita – nei confronti di Kate Middleton, accusata di aver boicottato anche il successo della sua serie Netflix. “Meghan è furiosa – ha svelato una fonte -. È certa che ci sia un complotto organizzato per danneggiarla, ed è convinta che provenga direttamente da Palazzo. Ha detto agli amici che i reali, in particolare Kate Middleton, stanno usando le loro conoscenze mediatiche per sabotare silenziosamente il suo lavoro. Per lei, niente di tutto questo è una coincidenza. Non accetta che le critiche abbiano a che fare con il programma in sé. È convinta che sia all’opera lo stesso meccanismo della vita reale: seminare storie e alimentare una copertura mediatica negativa. Sa che Kate è intenzionata più che mai a vederla fallire perché non possono sopportare il pensiero che prosperi da sola”.

Frogmore Cottage, il rifugio costosissimo dei Sussex

Per moltissimo tempo Frogmore Cottage è stato al centro delle cronache per via del costo altissimo della residenza e dei tantissimi lavori di ristrutturazioni effettuati da Meghan Markle. Frogmore Cottage non era certo una dimora qualunque. Edificio storico di pregio, classificato come Grade II listed building e parte della famiglia reale fin dal XIX secolo, al momento dell’arrivo di Harry e Meghan contava dieci camere da letto.

La coppia vi si trasferì nel 2019 dopo una ristrutturazione costata la bellezza di 2,4 milioni di sterline che ne ridisegnò gli interni, portando le camere da dieci a cinque e trasformando gli interni in un ambiente più raccolto e moderno. Tra le mura di quella residenza nacque il primogenito dei Sussex, Archie Harrison. Poco dopo la ristrutturazione milionaria, Harry e Meghan decisero di trasferirsi negli Stati uniti, scatenando la rabbia degli altri membri della famiglia reale.