Harry, con Frogmore Cottage perde un altro importante titolo reale

Alla fine è accaduto. Harry e Meghan Markle hanno restituito le chiavi di Frogmore Cottage a Re Carlo, sei mesi dopo aver ricevuto l’avviso di sfratto. Il “trasloco” è già stato completato, la coppia ha già spedito ogni bene nella villa in California e da questo momento sono di fronte alla dura realtà: non hanno più una casa nel Regno Unito. Ma non è l’unica conseguenza, come si legge su The Sun, perché il Principe Harry con essa ha perduto anche un altro importante titolo reale.

Harry lascia Frogmore Cottage e perde tutto

Il Principe Harry non ha più una casa nel Regno Unito e questo è ormai un dato di fatto. Era stata la compianta Regina Elisabetta a regalare alla coppia la residenza di Frogmore Cottage, più piccola rispetto ad altre ma pur sempre una di quelle più prestigiose e destinate ai membri della Famiglia Reale.

Era inevitabile che Re Carlo III mettesse in atto una “punizione esemplare” nei confronti della coppia che la letteralmente scombussolato i Windsor. Dall’intervista a Oprah Winfrey all’uscita di Spare, potremmo citare una miriade di eventi in cui Harry e Meghan non hanno perso occasione per creare dissapori. Così proprio da Sua Maestà il papà hanno ricevuto un avviso di sfratto sei mesi fa che si è concluso con l’abbandono della dimora.

Ma a quanto pare i problemi sarebbero ben altri per la pecora nera della Famiglia Reale. Non avere più una casa entro i confini britannici significa che Harry ha perso un importante ruolo, come spiegato dal commentatore reale Richard Fitzwilliams a The Sun. “L’aspetto più importante per quanto riguarda Harry è che non può più agire come Consigliere di Stato – si legge sul giornale -. Questo è estremamente importante perché in teoria gli dava il diritto, nel caso in cui il Re fosse incapace, di farlo. Sebbene non sia più un Reale che lavora, possedeva ancora tale diritto e, non avendo una residenza nel Regno Unito, adesso ha buttato via questa opportunità“.

Harry e Meghan, tensione alle stelle (lontani dal Regno Unito)

“Ma ovviamente sembra che a Harry e Meghan non importi affatto del Regno Unito”, prosegue il commento di Fitzwilliams. E in effetti non gli si può dare del tutto torto: la coppia non è soltanto fuggita a migliaia di chilometri dalla Famiglia Reale, ma ha costruito nel tempo un muro sempre più alto per separarsene e non aver più niente a che fare con essa. A eccezione di pochissimi eventi, come i funerali della Regina Elisabetta e l’Incoronazione di Re Carlo (a cui Meghan, tra l’altro, non ha preso parte), la coppia non ha più fatto ritorno nel Regno Unito e sembra che non ne abbia alcuna intenzione.

Fitzwilliams e molti altri esperti Royal concordano sul fatto che a Meghan Markle importi soltanto della sua vita pubblica a stelle e strisce, che lì vuole coltivare la propria fama e finora il Principe Harry non ha fatto altro che assecondare la sua volontà. Almeno finora.

Da tempo ormai si vocifera di una crisi nera della coppia (persino di divorzio), con una Meghan pronta a far di testa propria senza interpellare il marito e un Harry che in cuor suo potrebbe farci un pensierino sul ritorno in Inghilterra. L’unica condizione affinché questo accada, però, sarebbe un “accordo privato” con Sua Maestà che, secondo i rumors, starebbe facendo di tutto pur di ricucire i rapporti con il figlio. L’unica certezza al momento è che il finale di questa storia non è soltanto lontano, ma anche del tutto imprevedibile.