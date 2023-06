Harry e Meghan Markle in rovina: “divorzio lampo”. La soffiata del maggiordomo

Fonte: Getty Images Meghan Markle, il look d’oro da 12mila dollari in dettaglio

L’impero finanziario di Harry e Meghan Markle sta velocemente precipitando nell’abisso del fallimento. Così come il loro matrimonio. Infatti, i Sussex sono considerati da tutti un flop e nessuno vuole più collaborare con loro, nessuno vuole associare il suo nome a loro per paura di perdere la faccia. I problemi finanziari hanno inevitabilmente intaccato anche la relazione tra il Principe e l’ex attrice e ormai il loro divorzio è sulla bocca di tutti. E stando alle confidenze del maggiordomo più pettegolo del mondo, il loro sarà “un divorzio lampo”.

Harry e Meghan Markle: nessuno vuole collaborare con loro

Dopo la fine del contratto con Spotify, Harry e Meghan Markle si sono visti chiudere la porta in faccia da tante società ma anche da tante star cui la coppia aveva chiesto di collaborare. Nessuno vuole avere a che fare con i Sussex sul piano professionale, perché ogni loro progetto finisce con un fallimento o con un dramma. L’unico successo che hanno ottenuto è stato con la docu-serie di Netflix sulla loro vita a Palazzo. La prima puntata lo scorso dicembre fu vista da 4,5 milioni di persone in Gran Bretagna, ma dopo i primi sette giorni di programmazione l’interesse è alquanto scemato.

Anche l’autobiografia di Harry, Spare, è stata per mesi in tutta Europa al vertice delle classifiche dei best seller ma a che prezzo? Di fatto, il Principe si è fatto terra bruciata ovunque. Con la Famiglia Reale ha troncato ogni rapporto, persino Emanuele Filiberto lo ha bacchettato, con il suo ghostwriter sono stati litigi a non finire e perfino si sono guastati i rapporti con Meghan che si è totalmente dissociata dalla campagna pubblicitaria fatta da Harry per il suo libro.

Secondo l’esperta reale Kinsey Schofield ormai Harry e Meghan sono finiti, hanno perso credibilità: “Le star e le aziende stanno prendendo le distanze dai Sussex perché sembrano essere un flop. Sembrano portare molto dramma ovunque vadano, promettendo troppo e consegnando male”. La commentatrice si riferisce al caso di Spotify ma anche al rifiuto di Taylor Swift di un invito scritto a mano da Meghan per partecipare al suo show in 12 puntate andato in onda lo scorso agosto, di cui appunto nessuno si ricorda.

Harry e Meghan Markle, il divorzio lampo

La crisi finanziaria non aiuta certo la relazione di coppia con rivendicazioni reciproche su chi ha causato il fallimento. Paul Burrell, l’ex maggiordomo di Diana che conosce molto bene William e Harry, ha affermato: “Non ho dubbi che Harry tornerà nel Regno Unito se si separa da Meghan, e sappiamo tutti che accadrà”. Burrell parla di un “divorzio lampo” tra il Principe e Lady Markle. È convinto che Harry si sia finalmente svegliato e abbia capito quali sono le reali intenzioni di sua moglie: “Si è reso conto della verità su ciò che sua moglie sta facendo, che ha subito il lavaggio del cervello ed è stato accecato dalla sua bellezza”.

Secondo il maggiordomo Harry avrebbe voluto lasciare già da tempo Meghan ma a frenarlo c’era il suo ben più forte desiderio di una famiglia stabile e sana. “Conosco Harry personalmente e penso che abbia sempre voluto essere un padre, ha sempre voluto dei figli, ha sempre voluto una famiglia”, ma si è reso conto che il suo desiderio e la realtà viaggiano su binari separati e che ormai la situazione con Meg è diventata insostenibile. Tutto, a detta di Burrell, si risolverà con un divorzio lampo, appena sistemerà la faccenda della tutela dei figli.