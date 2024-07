Re Carlo, ultime notizie: “È triste e esasperato”. Harry e Meghan colpiscono ancora

Re Carlo non sta vivendo uno dei periodi migliori della sua vita, complice anche il tumore scoperto di recente. E il figlio e la nuora non aiutano

Fonte: Getty Images Re Carlo avrebbe deciso di rinunciare alla pace con Harry e Meghan dopo l'ultimo tentativo

Ancora problemi per Re Carlo III. Oltre ai doveri da sovrano e il tumore scoperto qualche mese fa, il monarca deve fare i conti con le tensioni familiari che coinvolgono il Principe William, Harry e Meghan Markle. Una situazione poco facile da gestire, che ha messo a dura prova l’ex marito della defunta Lady Diana. Tanto da spingere il 73enne a prendere una drastica decisione, per il suo bene e quello della monarchia. Quella di dire basta e andare avanti per la propria strada senza voltarsi indietro.

Re Carlo “è triste ed esasperato” per William, Harry e Meghan Markle

Re Carlo sarebbe “estremamente triste” per la faida in corso tra i suoi figli e a quattro anni dall’uscita dei Duchi di Sussex dalla royal family la situazione non è migliorata, anzi. “Il re è estremamente triste per Harry e Meghan, ma c’è un senso di esasperazione, perché ha fatto tutto il possibile e ora che è re, ci sono molte altre cose a cui pensare”, ha spiegato al Mirror Robert Hardman, scrittore e biografo di Charles.

“Ha provato ad ascoltare. Ora dice solo: ‘Non voglio sapere qual è il problema. Sto solo andando avanti con la mia vita”, ha aggiunto. Di fatto Re Carlo ha rinunciato a fare pace con Harry e Meghan, con i quali aveva cercato qualche punto d’incontro dopo la terribile diagnosi di cancro. Ma pure l’ultimo tentativo si è rivelato un fallimento. La Markle, in particolare, non è intenzionata a ricucire con i Windsor.

A pesare sulla faccenda anche il pugno di ferro del Principe William, che non vuole che il fratello torni nella cerchia ristretta della famiglia reale “in alcun modo, forma o aspetto” e sull’argomento pare stia prendendo lezioni dal nonno, il Principe Filippo scomparso nel 2021. Secondo quanto riferito da una fonte al Daily Best, l’erede al trono ha imposto un “divieto assoluto” di riaccogliere il Principe Harry e la moglie Meghan Markle nelle cerchie reali.

Sembra che il Principe del Galles abbia recentemente assunto il ruolo di disciplinatore, un ruolo precedentemente adottato dal suo defunto nonno. William sarebbe “entrato nel ruolo di principe Filippo” e starebbe governando con una “verga di ferro”, più del padre Carlo, in questo periodo alle prese con un tumore. E poi: “Filippo governava la famiglia con una verga di ferro e si è visto quando è morto che la disciplina è crollata. Ora è William a prendere le decisioni quando si tratta di disciplina familiare”.

William e Harry, un tempo inseparabili, non si parlano da più di un anno. Il loro legame, già compromesso, si è aggravato con la pubblicazione, nel gennaio 2023, di Spare, il memoir in cui il secondogenito di Carlo e Diana attacca la famiglia reale senza indugi. “William è sempre stato un personaggio forte. La sua infanzia difficile lo ha reso duro e risoluto. Ora ha la reputazione di essere testardo e, una volta presa la decisione, resta fedele a se stesso“, ha affermato la royal expert Jennie Bond.

Le speranze di rivedere il Principe Harry di nuovo a Londra si affievoliscono sempre più nonostante in alcune interviste non abbia nascosto una certa nostalgia di casa. A detta di qualcuno Harry sarebbe anche stufo della vita in America, dove non può contare neppure sugli amici più cari che lo avrebbero allontanato negli ultimi anni. Intanto il Principe starebbe tenendo a freno la moglie, che non avrebbe preso bene l’ultima mossa del suocero.

Fonte: Getty Images

Meghan Markle “furiosa” per il miele di Re Carlo

Una fonte ha spifferato alla rivista New Idea che la Duchessa di Sussex sarebbe “furiosa” con Re Carlo per aver lanciato sul mercato un miele biologico, prodotto dalle sue api nella tenuta di Highgrove Gardens. Una limited edition – solo 500 i barattoli disponibili – andata esaurita nel giro di pochi giorni e i cui ricavati saranno interamente devoluti in beneficienza. Una mossa che Meghan Markle non avrebbe particolarmente apprezzato perché avvenuta prima del lancio ufficiale del suo nuovo brand, American Riviera Orchard.

Questa nuova attività di Meghan prevede la vendita di marmellate e confetture (ma anche articoli per la casa e per il giardinaggio) e la Markle vede nel gesto del suocero della concorrenza sleale. “Meghan sta cercando di affermarsi nel settore del lifestyle ma ora si ritrova a competere con un parente importante”, si legge sul magazine. “Non aveva idea di tutto questo e ora all’improvviso, per come la vede lei, c’è un eccesso di prodotti simili sul mercato. È a un passo dal chiamare Re Carlo per scontrarsi, ma il Principe Harry la sta trattenendo“, ha aggiunto l’insider.

Harry non vuole dunque creare nuovi attriti con i suoi parenti e forse spera ancora in una riconciliazione, soprattutto per i suoi figli – Archie e Lillibeth – che di fatto non hanno alcun rapporto con il nonno (la secondogenita, addirittura, non ha mai messo piede nel Regno Unito). Tra l’altro Harry sente molto anche la mancanza di Kate Middleton, “la sorella che non ha mai avuto”, come l’ha definita in passato. Non poter star accanto alla futura Regina in un momento così difficile è fonte di grande tristezza per Harry.

Ma Kate, alle prese con la chemioterapia, sostiene pienamente il marito e per questo ha tagliato i ponti con il cognato (mentre con Meghan non c’è mai stato grande feeling, anzi pare che la Markle abbia pure spifferato alla stampa alcune informazioni riservate sulla malattia di Lady Middleton di cui sarebbe entrata in possesso dopo l’ultimo viaggio di Harry nel Regno Unito).

Fonte: Getty Images

Dal canto suo Harry è ancora molto innamorato della moglie, sebbene ciclicamente si parli di crisi e divorzio imminente. “C’è molta pressione su questo nuovo progetto di Meghan ma Harry non si aspetta che la moglie crei un impero”, ha detto una fonte a Closer, aggiungendo: “Harry ama Meghan indipendentemente da tutto e vuole solo che sia felice”.

La vita negli Stati Uniti non è più quella dei primi tempi, la popolarità di Harry e Meghan è ai minimi storici ma il Principe crede ancora in questa relazione. Anche perché per amore dell’ex attrice ha abbandonato tutto e tutti e di fatto ha rinnegato la sua famiglia. E in questo amore Harry ci crede davvero. Fino in fondo.