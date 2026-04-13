Re Carlo chiama Harry: l’accordo prima del viaggio in Australia con Meghan Markle

Il viaggio di Harry e Meghan in Australia starebbe creando non poca agitazione a Buckingham Palace.

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IPA Harry

Il viaggio di Harry e Meghan Markle in Australia preoccupa Buckingham Palace, così tanto che Re Carlo avrebbe già avuto contatti con la coppia. Una telefonata in cui ci sarebbe stato una sorta di “accordo” per evitare di oscurare, durante la visita, l’operato della famiglia reale.

Harry e Meghan Markle in Australia, la paura di Re Carlo

Secondo quanto svelato dal royal author Richard Palmer, Harry e Meghan Markle sarebbero emozionati all’idea di raggiungere l’Australia. Il motivo? Sperano che il viaggio sia un’occasione per mettere a tacere le critiche.

“Il loro viaggio in Australia è uno degli eventi royal più attesi dell’anno, se non il più atteso – ha svelato al Mirror -. Vogliono dimostrare che i loro detrattori avevano torto e sperano che sia un grande successo. Se lo sarà, sarà la vendetta di Meghan”.

Ma c’è un problema: aprile è un mese già molto affollato per la monarchia britannica. In questo periodo infatti si celebra il centenario della nascita della Regina Elisabetta II, l’ottavo compleanno del Principe Louis e il quindicesimo anniversario di matrimonio di William e Kate Middleton.

La situazione avrebbe creato non poca preoccupazione in Re Carlo. Il timore è che il clamore mediatico attorno ai Sussex finisca per oscurare questi momenti speciali. “C’è ancora moltissima tensione con gli altri membri della famiglia e con la royal household – ha spiegato l’esperto -. Chiaramente Buckingham Palace e il campo dei Sussex stanno comunicando, quindi ci sarà un certo tentativo di evitare conflitti. Ma penso che irriterà il Re e gli altri membri della famiglia se, come sembra probabile, Meghan e Harry attireranno molta attenzione mediatica in Australia, oscurando ciò che accade qui”.

La vendetta di Meghan Markle

Fra i Sussex e Re Carlo ci sarebbe stata una telefonata per chiarire la situazione, ma in molti sono convinti che Meghan Markle sfrutterà l’occasione per prendersi la sua vendetta nei confronti della Royal Family.

“Una delle loro più grandi frustrazioni quando erano membri lavoratori della famiglia era che dovevano cedere il passo al Re e alla Regina, e a William e Kate – ha raccontato l’esperto -. Trovavano davvero frustrante doversi adattare a tutti gli altri quando, per quanto li riguardava, erano loro la grande attrazione. Ma dal punto di vista di Meghan e Harry, non devono più preoccuparsene”.

Il viaggio in Australia rientra in una strategia più ampia messa in atto da Harry e Meghan Markle che avrebbero già programmato una serie di eventi commerciali, privati e filantropici. L’ex attrice starebbe inoltre cercando di lanciare il suo brand di lifestyle, As Ever, anche in Australia.

Non solo, la società di produzione della coppia starebbe lavorando con Netflix per creare uno show televisivo e due film.

“Si sono chiaramente riposizionati come figure dei media e dell’intrattenimento a pieno titolo, piuttosto che come reali vincolati dal protocollo – ha rivelato al Mirror l’esperta di PR Lynn Carratt -. Se sia il viaggio in Australia che i nuovi progetti di intrattenimento andranno bene, rafforzerà sicuramente la loro posizione come figure mediatiche globali”.

“C’è sicuramente un mercato per loro e per il brand As Ever laggiù, ma come accade qui, dividono il pubblico – ha aggiunto -. Ci sono molti monarchici convinti che non li amano per niente e li vedono come traditori della monarchia, ma ci sono anche molte persone che hanno simpatia per loro, che li trovano glamour e acquisteranno l’idea di questi prodotti”.