Kate Middleton, le nuove rivelazioni su Diana che fanno male a William

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton è tornata alla quotidianità dopo il matrimonio di Peter Phillips. Ma non ha da stare tranquilla, dato che sono emersi nuovi particolari segreti su Lady Diana che infastidiscono William, oltre che Re Carlo.

Kate Middleton, nuove preoccupazioni in famiglia

Dopo il momento felice trascorso al matrimonio di Peter Phillips e in attesa di rivederla al Trooping the Colour sabato 13 giugno, Kate Middleton deve stemperare nuove tensioni che si sono create in famiglia a causa delle rivelazioni emerse su Lady Diana.

Malgrado la Principessa sia morta da quasi 30 anni, continuano le speculazioni su di lei, sui suoi presunti flirt, più o meno innocenti, e sui dettagli del rapporto tormentato con Carlo. Indiscrezioni che certo non sono gradite al Re e che fanno male a William.

Seguendo la consueta linea di condotta del Palazzo, il Principe del Galles non ha rilasciato alcun commento sull’accaduto e si è limitato a svolgere i suoi doveri tornando al lavoro dopo il fine settimana.

William è riapparso in pubblico sereno durante l’incontro che si è tenuto alla London Tech Week, ma di certo non avrà gradito l’ennesima speculazione sulla madre e Kate sarà intervenuta per calmarlo, come solo lei è in grado di fare. In molti infatti hanno parlato del carattere focoso del Principe che ha scatti di nervosismo. Sua moglie però ha imparato a contenerli e sa come calmarlo.

Kate Middleton, l’incontro segreto di Diana con Kennedy Jr.

L’ultima rivelazione su Diana riguarda un incontro segreto che ha avuto con John F. Kennedy Jr. Era il dicembre del 1995 e due delle persone più famose al mondo stavano per incontrarsi per la prima e unica volta.

Deciso a mantenere l’incontro segreto, John F. Kennedy Jr. si intrufolò dal retro dell’hotel Carlyle di New York per un incontro privato con la principessa Diana.

John, 35 anni, sperava di convincere la principessa, 34 anni, ad apparire sulla copertina della sua nuova rivista, George . Dopo aver incontrato JFK Jr. in un angolo tranquillo della hall, il segretario privato di Diana, Patrick Jephson, lo accompagnò nella suite della Principessa, dove i due si sedettero a prendere un caffè.

Diana declinò cortesemente la proposta di apparire sulla copertina della rivista, ma suggerì che avrebbe potuto prendere in considerazione l’idea di apparire sul numero 50 o sul numero 100 della rivista.

Ma l’incontro in sé gli lasciò un segno. “Ho percepito una certa vulnerabilità in lui”, ricorda Jephson. “Quando l’ho incontrato, cercava rassicurazioni, il che è normale. Si è mostrato rispettoso nei suoi confronti. Lei lo ha messo a suo agio. Hanno avuto una piacevole conversazione.”

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