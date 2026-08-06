Eliza Spencer, la nipote di Lady Diana si sposa in Italia: “Ha rubato il mio cuore”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Eliza Spencer

Bellissima e innamorata dell’Italia: Eliza Spencer, nipote di Lady Diana, starebbe progettando di sposarsi nel nostro Paese, girando alla ricerca della location perfetta per coronare il suo grande giorno.

Eliza Spencer, la nipote di Lady Diana sposa in Italia

Un anno fa Lady Eliza Spencer aveva annunciato il fidanzamento con Channing Millerd. Da allora la coppia non ha fatto altro che organizzare il giorno perfetto, sognando come cornice proprio l’Italia. Proprio per questo motivo, Eliza e il futuro marito hanno raggiunto il Bel Paese, pronti a trovare il luogo giusto in cui pronunciare il fatidico “sì”.

A raccontarlo la stessa Eliza Spencer che su Instagram ha pubblicato una serie di scatti in cui posa con un costume intero bianco, con una profonda scollatura sulla schiena e delle rose a decorare le spalline. Occhiali da sole da diva e lunghi capelli biondi, nelle foto Eliza è davvero stupenda, con il retro del costume che annuncia le imminenti nozze grazie alla scritta dorata: “Futura signora M”.

Le foto sono state realizzate, come raccontato dalla nipote di Lady Diana, sulla terrazza di Palazzo Avino, nel cuore di Ravello, in Costiera Amalfitana. “La caccia al luogo del matrimonio inizia…”, ha commentato Eliza nel post. La struttura è senza dubbio una delle più belle della zona: un hotel a cinque stelle con una villa privata affacciata sul mare e un ristorante stellato Michelin.

“Avete rubato il mio cuore”, ha aggiunto Eliza, conquistata dai paesaggi meravigliosi della Costiera Amalfitana. Prima di raggiungere Ravello, la nipote di Lady D era stata avvistata in Toscana e a Sorrento.

“Adoriamo l’idea di un matrimonio in una località esotica – aveva confidato in un’intervista a Hello! parlando della location per il suo matrimonio e dei desideri condivisi con il marito -. Ci sentiamo attratti dall’Italia, soprattutto da un luogo in riva al mare: per noi è un’idea davvero romantica”.

Lady Eliza Spencer e l’amore per Channing Millerd

Eliza Spencer è una dei quattro figli di Charles Spencer, il fratello minore di Diana, nati dal primo matrimonio con Victoria Aitken. La storia d’amore fra Eliza Spencer e Channing Millerd ha fatto sognare gli inglesi. Dura da più di 15 anni ed è nata per caso durante una cena organizzata da Greg Mallett, oggi marito di Lady Amelia Spencer, sorella gemella di Eliza.

“Ero single da circa due anni e non uscivo molto con gli amici – ha raccontato in passato Eliza, parlando di quel primo incontro -. Non avevo programmato di andarci, ma Amelia e la mia migliore amica mi ci hanno trascinata. È lì che ho incontrato Channing per la prima volta”.

All’epoca Millerd era già impegnato, perciò fra i due non ci fu nulla, sino ad un incontro avvenuto nuovamente qualche tempo dopo in cui sarebbero nati dei sentimenti.

A luglio 2025 era arrivata la proposta di matrimonio durante una vacanza sull’isola di Santorini. Indicativa la scelta di Millerd di chiedere la mano della nipote di Diana con un anello comprato in Sudafrica, luogo a cui la famiglia di lei è legatissima. Gli Spencer infatti fuggirono proprio lì nel 1995 per evitare la pressione mediatica dopo la morte di Diana. “È davvero una fase da luna di miele, e siamo felicissimi – aveva svelato lei -. Sentiamo tanto affetto da tutti i nostri amici e familiari, e non potremmo sentirci più fortunati in questo momento”.