Kitty Spencer alla Milano Fashion Week: lingerie a vista per la cugina di William

Kitty Spencer lascia senza fiato alla sfilata di Dolce & Gabbana. Ma ha dovuto cedere la scena a Meryl Streep e Stanley Tucci per "Il Diavolo veste Prada 2"

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kitty Spencer, nipote di Lady Diana e di Re Carlo, seduce la Milano Fashion Week, partecipando come ospite alla sfilata di Dolce & Gabbana.

Kitty Spencer, il legame con Dolce & Gabbana

Dal 2021 è brand ambassador ufficiale di Dolce & Gabbana. Sicuramente Kitty Spencer interpreta al meglio la filosofia di Domenico e Stefano, svelando il suo animo siciliano, lei che discende da un’antica famiglia britannica, quella di Lady Diana.

Ma Kitty ha un legame davvero speciale con Dolce & Gabbana che ha scelto nel giorno più importante della sua vita, quello del suo matrimonio. E da allora non ha smesso di indossare i loro abiti, facendo ogni volta sensazione. Anche perché Lady Spencer non si perde una sfilata o evento mondano organizzato dai due stilisti. E così eccola a settembre 2025 alla Milano Fashion Week.

Kitty Spencer, pizzo e lingerie a vista

La nipote (acquisita) di Re Carlo e cugina di William e Harry è arrivata al défilé di Dolce & Gabbana indossando un abito in pizzo nero trasparente che svelava la lingerie, maniche lunghe, scollatura profonda e gonna a tubino. Un modello molto seducente come quello che Kitty ha sfoggiato la scorsa estate durante le sfilate dell’alta moda a Roma.

Getty Images

Kitty ha abbinato il prezioso vestito da cocktail a un giubbotto nero che indossava come una stola, handbag decorata con pietre e sandali-gioiello con perle. Ma non è finita qui.

Kitty Spencer, il mini dress scintillante

Infatti, per il party serale, la cugina di William ha sfoggiato un mini dress scintillante, molto aderente, che ha coordinato con una clutch in raso viola e un altro paio di sandali metallizzati.

Sorridente e bellissima coi capelli biondi prima lasciati sciolti ma pettinati da un lato, poi raccolti in una coda di cavallo alta e tirata, Lady Kitty ha conquistato la scena milanese. Come già aveva fatto in occasione di altre Fashion Week, anche quando erano presenti Principesse del calibro di Alexandra di Hannover.

Getty Images

In effetti, la Spencer ha una presenza scenica quasi pari a sua zia Diana e non ha esitato a metterla a disposizione di suo cugino William, venendo in suo soccorso lo scorso anno, quando Kate Middleton stava combattendo contro il cancro.

Dolce & Gabbana, alla sfilata si gira Il Diavolo veste Prada 2

Per quanto bellissima, Kitty Spencer ha dovuto cedere i riflettori, nel senso letterale del termine, al cast de Il Diavolo veste Prada 2. Nel front row di Dolce & Gabbana erano seduti Meryl Streep e Stanley Tucci. E non erano semplici ospiti del brand, erano lì per lavoro: dovevano girare alcune scene del film, in uscita per maggio 2026.

Ansa

Nessuno degli invitati alla sfilata è stato avvisato delle riprese e quando si sono ritrovati le due star lo stupore e l’entusiasmo è stato stellare.