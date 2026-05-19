Il Conte Spencer si è sposato per la quarta volta: chi è la nuova zia di William e Harry

Il Conter Earl Charles Spencer, fratello di Diana e zio di Harry e William, è convolato a nozze con la professoressa Cat Jarman

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Getty Images Earl Spencer e Cat Jarman

La famiglia reale si allarga e i Principi Harry e William acquisiscono una zia nuova di zecca. In gran segreto, e ben lontano dal Palazzo, si è celebrato il matrimonio tra Earl Charles Spencer e Cat Jarman. Il fratello della compianta Lady Diana, che veste il titolo di Conte, è diventato marito per la quarta volta, accogliendo nella propria vita una discreta e coltissima professoressa in arrivo dagli Stati Uniti. Per lui non la terza, ma la quarta volta potrebbe essere quella buona.

Il quarto matrimonio del Conte Spencer

“Ci sentiamo entrambi incredibilmente fortunati ad essere passati dall’essere colleghi, all’amicizia, fino ad arrivare a un amore e un legame profondi. Ogni fase della nostra relazione è stata caratterizzata da grandi risate e insieme coltiviamo la passione per la vita”: così Earl Charles Spencer e Cat Jarman, adesso ufficialmente Contessa Spencer, hanno annunciato il matrimonio, svoltosi in gran segreto negli Stati Uniti.

Le nozze si sono tenute nel deserto dell’Arizona, con la suggestiva Cathedral Rock di Sedona a far da cornice. La sposa indossava un raffinato abito azzurro pallido, senza spalline e con un’ampia gonna aperta sul davanti. Cat Jarman in Spencer diventa dunque la nuova zia dei Principi William e Harry che, nel corso degli anni, di nuove zie ne hanno conosciute parecchie.

Il fratello di Diana si è infatti già sposato 4 volte, per un totale di 7 figli. La prima moglie fu Victoria Lockwood, sposata nel 1989 e dalla quale il Conte ebbe 4 figli: Lady Kitty Spencer, Lady Amelia Spencer, Lady Eliza Spencer e Louis, Visconte Althorp. La coppia divorziò nel 1997, poco dopo la morte di Lady D. Nel 2001, Spencer convola in seconde nozze con Caroline Hutton, dalla loro unione nascono Edmund e Lara. Dieci anni dopo, il terzo matrimonio con Karen, madre di Charlotte Diana. La sepazione arriva nel 2024.

Chi è la professoressa Cat Jarman

Cat Jarman ha 44 anni e arriva dalla Norvegia. È una nota archeologa, con l’attivo numerose pubblicazione e incarichi in alcuni tra gli scavi archeologici più importanti dell’età dei Vichinghi. Fu proprio grazie a uno scavo che è nato l’amore con il Conte Spencer. Jarman ottenne il permesso di cercare un villaggio medievale perduto all’interno della tenuta ancestrale di Althorp, nel Northamptonshire, di proprietà della famiglia Spencer, poco distante dal luogo in cui è sepolta Lady Diana.

Il Conte recensì Il fiume dei re, uno dei bestseller della professoressa di archeologia e, assieme, i due condussero il podcast di settore Rabbit Hole Detective. Nel 2024, a seguito del divorzio di Spencer dall’ex moglie, il rapporto professionale si trasformò in un grande amore. Anche Jarman fu sposata in precedente, con il collega Tom Jarman, da cui ha avuto due figli maschi.

Un amore nato non privo di ostacoli. Jarman è stata parte di uno scontro giudizio con l’ex moglie del nuovo compagno, Karen, accusata di aver diffuso contro la sua volontà la diagnosi di sclerosi multipla ricevuta dalla professoressa nel 2016. I giudici diedero infine ragione a Jarman che, nelle parole del Conte, “ha affrontato ogni aspetto di questa vicenda con grazia, integrità e pacato coraggio”.