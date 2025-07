Il Principe del Galles e suo fratello Harry d'Inghilterra non riceveranno in eredità la tenuta dove la madre ha vissuto la sua infanzia e nemmeno una parte di essa

IPA Principe William e l'eredità della madre

I rapporti tra William d’Inghilterra e il fratello Harry sarebbero freddi da anni, come svelato di recente dal minore dei due durante un’intervista in cui ha rivelato anche di non parlare più nemmeno con il padre, dopo le discussioni nate tra di loro sulle questioni che riguardano la sua sicurezza. Ma, secondo le ultime indiscrezioni, si starebbe provando a costruire una riappacificazione tra il sovrano inglese e il Duca di Sussex e questo, ovviamente, potrebbe coinvolgere in prima persona anche l’erede al trono.

C’è una cosa, però, che già lega William e Harry d’Inghilterra. Entrambi non erediteranno la casa d’infanzia della madre Lady Diana Spencer, dove adesso si trova anche la sua tomba.

Casa Spencer, chi sarà l’erede

William e Harry d’Inghilterra alla morte dell’amata madre Lady Diana hanno ereditato i suoi averi, tra cui dei meravigliosi gioielli che adesso vengono sfoggiati spesso dalle loro rispettive consorti: Kate Middleton e Meghan Markle. Ma c’è una cosa che i due figli di Re Carlo III non potranno mai ottenere. Si tratta della tenuta di Althorp nel Northamptonshire, in cui riposa la loro amatissima mamma e dove ha vissuto la sua infanzia.

La dimora appartiene alla famiglia Spencer dal 1508 ed è passata al padre di Lady Diana nel 1975, quando divenne Conte Spencer. Al giorno d’oggi la storica tenuta è in mano all’attuale Conte Spencer, Carlo, il fratello dell’ex Principessa del Galles. Ma alla sua morte, né Harry né William d’Inghilterra erediteranno parte della proprietà della prestigiosa casa, anzi tutto verrà ceduto a Louis, Visconte di Althorp e figlio di Carlo Spencer.

Questa particolare successione si basa su regole centenarie che fanno in modo che la proprietà resti integralmente in mano a chi detiene il titolo e che la discendenza vada avanti lungo l’asse maschile, ragion per cui Lady Kitty, Lady Eliza e Lady Amelia, sorelle maggiori di Louis di Althorp, non erediteranno la tenuta, così come i figli del sovrano, eredi di Lady Diana e, quindi, della linea femminile della famiglia Spencer.

Il Conte Carlo Spencer ha commentato questa scelta, come riportato da People: “Se scegliessi Kitty, andrei contro tutte le tradizioni che accompagnano Althorp. È così che vanno le cose. Capisco che questo concetto è problematico. Ne capisco anche i punti di forza, avendo funzionato fino a oggi”.

William e Harry d’Inghilterra, le visite alla tomba della madre

William e Harry d’Inghilterra non saranno proprietari della tenuta di Althorp, dove fu seppellita la madre dopo il terribile incidente stradale che l’ha vista coinvolta nel 1997. La sua tomba si trova su una piccola isola al centro del lago Oval, all’interno della proprietà, e non è accessibile al pubblico.

Ovviamente il Conte Carlo Spencer garantirà sempre la possibilità ai nipoti di far visita in ogni momento alla tomba della madre con grande riservatezza: “Penso che sia molto importante per loro essere lì con lei. Per fortuna qui è molto tranquillo e possono andare e venire a loro piacimento, quando vogliono. Ed è molto bello per me saperlo”.

L’eredità di Lady Diana ha, in ogni modo, aiutato Harry d’Inghilterra a staccarsi dalla Famiglia Reale e a trasferirsi negli Stati Uniti, come rivelato da lui stesso: “Ho portato con me quello che mia madre mi ha lasciato e, senza di quello, non saremmo stati in grado di fare tutto questo… Ho sicuramente sentito la sua presenza durante tutto questo processo”.