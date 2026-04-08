Leggera e fresca come un sorbetto, la crema viso alla vitamina C da avere ora è un boost di vitalità per la pelle ed è in sconto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Il boost di freschezza, luminosità e idratazione per la pelle è in sconto

Cosa c’è di meglio che poter donare alla pelle un boost di idratazione e di ingredienti in grado di nutrirla e rivitalizzarla all’istante? Forse solo poterlo fare con un prodotto che agisce in modo immediato e regalando alla cute un plus di freschezza e una sensazione di comfort totale. E se poi si può anche approfittare di uno sconto, ecco che la gioia diventa doppia, come accade acquistando ora la crema viso effetto sorbetto di Garnier, Vitamina C Fresh and Bright.

Offerta Garnier La crema viso effetto sorbetto da provare ora

La crema viso effetto sorbetto di Garnier

Una crema ultraleggera e che si adatta a ogni tipologia di pelle, poiché agisce in modo delicato sulla cute e regalandovi una piacevolissima sensazione di freschezza su tutto il viso. Una crema sorbetto, dalla texture leggera e fresca, ma che è anche un vero concentrato di ingredienti mirati per la cura della pelle. Una crema viso che dona massima idratazione e un boost di nutrimento alla pelle, grazie alla presenza di Niacinamide e di Vitamina C ad alto potenziale.

Gli ingredienti

La crema viso di Garnier, Vitamina C Fresh and Bright, infatti, non è solo una crema idratante che nutre e dona elasticità alla cute, ma è anche un vero boost di benessere per la pelle. La Niacinamide presente nella sua formulazione, infatti, anche nota come vitamina B3, agisce in modo mirato per rinforzare la barriera cutanea, ridurre l’iperpigmentazione della pelle, evitando la presenza di macchie scure sulla cute, controllando la produzione di sebo, ma anche minimizzando i pori e lenendo eventuali infiammazioni cutanee, adattandosi a ogni tipologia di pelle, anche quelle sensibili e soggette ad acne.

La Vitamina C, invece, è un potentissimo antiossidante per la pelle, che agisce in modo mirato e che è in grado di illuminare l’incarnato, stimolando la produzione di collagene e proteggendo la cute dai radicali liberi (ma anche dai raggi UV e dall’ inquinamento). Un componente che aiuta a ridurre le macchie scure e l’iperpigmentazione cutanea, e che rende la pelle più compatta e uniforme già dopo i primi utilizzi di questa crema viso di Garnier.

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Come agisce la crema viso Garnier Vitamina C Fresh and Bright.

Una crema che dona un effetto luminoso al viso e un’idratazione di ben 48 ore oltre a otto ore di effetto anti-lucidità. Un prodotto che uniforma e illumina l’incarnato ma senza appesantire la pelle, e che regala una piacevole sensazione di comfort, proprio grazie all’effetto sorbetto che rilascia sulla cute, alla sua freschezza e alla sua texture leggerissima.

Una crema viso che si utilizza in modo molto semplice, durante la skincare mattutina. Dopo aver eseguito la vostra classica detersione e dopo aver applicato il tonico e il siero viso a cui siete abituate, dovrete stendere la crema viso sorbetto di Garnier sulla pelle, massaggiandola con movimenti circolari e verso l’alto per favorire la penetrazione della stessa ed eseguendo un massaggio liftante naturale, sia sul viso che sul collo.

Una crema ideale per la primavera e da utilizzare ogni giorno, prendendosi cura della pelle in modo costante e mirato e regalandovi un incarnato luminoso da mattina a sera.

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