Protegge, illumina e uniforma l'incarnato, il fluido colorato 3 in 1 da avere ora è in sconto ed è la soluzione per un beauty look impeccabile da mattina a sera

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Protegge, uniforma e illumina la pelle, il fluido colorato in sconto è un vero must estivo

Proteggere la pelle dal sole è un tassello fondamentale della skincare che non andrebbe mai saltato. Vero è che a volte ci si dimentica, soprattutto per poca abitudine o fretta. Ma ecco che il prodotto salva pelle che stavate aspettando lo trovate in sconto su Amazon, un fluido colorato 3 in 1 che agisce per uniformare la pelle, illuminarla e proteggerla da danni dei raggi solari, il fluido colorato Wonder Tint Vitamina C di Garnier.

Un concentrato di benefici per la pelle, da applicare durante la skincare mattutina e con un’azione che dura per tutto il giorno, e senza bisogno di ritocchi. Un fluido colorato, che offre una coprenza modulabile, da leggera a media, e che si fonde in modo naturale sulla pelle, garantendovi un finish armonioso e una pelle dall’aspetto immediatamente più compatto e uniforme.

Offerta Garnier Il fluido colorato che protegge e sublima il viso

Come agisce il fluido colorato Wonder Tint Vitamina C di Garnier.

Ma cos’è di così speciale il fluido colorato Wonder Tint Vitamina C di Garnier. Beh, sicuramente la sua tripla azione, che vi permette di ridurre i passaggi della vostra skincare estiva, alleggerendo la pelle ma senza rinunciare all’effetto desiderato. Questo fluido colorato, infatti, svolge ben tre azioni simultanee:

idrata e illumina la pelle in modo istantaneo;

la pelle in modo istantaneo; riduce utilizzo dopo utilizzo la presenza di macchie scure sulla cute;

sulla cute; protegge il viso con un fattore SPF 50 +, schermando la cute dai raggi solari durante tutto il giorno.

E tutto mentre colora la pelle, uniformando l’incarnato come farebbe un classico fondotinta o bb cream, e garantendovi il beauty look che avete sempre desiderato ma con la sicurezza di avere anche massima protezione per la pelle.

Gli ingredienti del fluido di Garnier

Un fluido colorato che agisce in modo mirato, grazie ai suoi ingredienti mixati e pensati per offrire il massimo beneficio in un unico prodotto. Il 5% di glicerina, niacinamide e vitamina C, potenti attivi che agiscono in sinergia per ridurre le macchie scure, illuminare e idratare la pelle. Oltre alla presenza di pigmenti naturali che permettono di uniformare in modo immediato il tono della pelle. E tutto con una sola passata di questo fluido colorato di Garnier, un vero must per la bella stagione che trovate ora in sconto su Amazon.

Offerta Garnier Il fluido colorato che protegge e sublima il viso

Come si utilizza il fluido colorato Wonder Tint Vitamina C di Garnier

Un prodotto facile da usare e dall’efficacia immediata, da applicare durante la skincare mattutina, dopo a classica detersione e la crema idratante, esattamente come fareste con un fondotinta, andando a uniformare l’incarnato della pelle del viso e lasciando che il prodotto agisca anche come protezione solare invisibile ma efficacissima.

All’occorrenza, poi, durante il giorno è possibile riapplicare il fluido colorato di Garnier, donando al proprio viso un boost di benefici e ritoccando il trucco in caso di necessità. Ma senza che la pelle si appesantisca o abbia un eccesso di prodotti.

Un fluido colorato che uniforma la pelle e che vi regala un viso omogeneo, privo di macchie e più luminoso, e che allo stesso tempo lo protegge combattendo in modo attivo i danni del sole e di una cattiva esposizione ai raggi solari, lasciandovi libere e tranquille di godervi la vostra giornata, senza pensieri e con un beauty look da sogno.

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