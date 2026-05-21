7 tendenze capelli estive che tutte chiederemo

Dal bixie allo shaggy bob: è arrivato il momento di scoprire le tendenze capelli estive che faranno impazzire tutte

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images I tagli di tendenza dell'estate 2026 delle celeb

L’estate è alle porte ed è arrivato il momento di…darci un taglio! Leggeri, sbarazzini, ma anche super chic: i capelli dell’estate 2026 sono facili da gestire e prendono ispirazione dalle star. Scopriamoli tutti!

Shaggy Bob

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Grunge, ribelle e sbarazzino: lo shaggy bob è il taglio del momento. Scalato e spettinato, si porta con i capelli ad una lunghezza poco sopra le spalle e prevede una chioma leggera e morbidissima. Per valorizzare davvero questo taglio è importante realizzare uno styling a regola d’arte, creando delle onde morbide, da spettinare con la mano. Largo spazio poi a prodotti idratanti per lavare i capelli, ma soprattutto ad un piccolo segreto: lo shampoo secco da tenere sempre in borsa per rinfrescare la piega. Lo spruzzi sulla chioma, poi ti metti a testa in giù e pettini i capelli con le dita. Il risultato sarà una piega top!

Lo shampoo secco di Batist è il più venduto su Amazon. Ti basterà una spruzzata sui capelli per avere un risultato eccellente. In più ha un profumo favoloso, perfetto per l’estate!

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Con più di 8mila recensioni, l’arricciacapelli di Imetec è il segreto per una piega velocissima e uno shaggy bob a regola d’arte anche se non sei una pro.

Lob Scalato

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Super chic e amato dalle star, il lob scalato è il taglio perfetto per affrontare l’estate 2026. Nè lungo, nè corto, è la via di mezzo perfetta che unisce stile e praticità. Un caschetto lungo che sfiora la clavicola ed è very glam. Sta bene davvero a tutte e si adatta a qualsiasi forma del viso.

Il primo step per prendersene cura è optare per uno shampoo delicato e idratante, privo di siliconi. L’asciugatura è essenziale, dunque andrebbe scelto con attenzione il phon, optando per un modello professionale e con funzioni che consentano di eliminare l’effetto crespo.

A quel punto sarai tu a decidere. Per un long bob liscio punta il bocchettone stretto, dirigendo il calore dall’alto verso il basso. Per un long bob messy movimenta le lunghezze usando le mani e ottenendo un look sbarazzino.

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Arricchito con attivi essenziali, lo shampoo di Kerastase è perfetto per detergere e nutrire i capelli, rendendo la chioma morbida e lucente.

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L’asciugacapelli Rowenta x Karl Lagerfeld Studio Dry offre delle prestazioni efficienti ed efficaci, regalando un’asciugatura senza sforzi con uno styling personalizzato anche grazie a sei impostazioni di velocità/temperatura.

Bixie

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Il bixie è un taglio ibrido fra bob e pixie. Come il caschetto mantiene una certa lunghezza nella zona posteriore, ma ha la leggerezza del pixie. Inoltre è scalato e rilassato, con uno stile super naturale. Proprio per questo richiede uno styling semplicissimo, con una passata di phon per dare volume.

Il segreto sta nell’usare i prodotti giusti. Sulla chioma umida usa una mousse, asciugando con la testa all’ingiù per dare volume e dimensione. Termina con una cera per definire al meglio le punte, donando un effetto sbarazzino.

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36mila recensioni parlano da sole, la crema arricciante Catwalk di TIGI è la più amata su Amazon. Definisce la chioma, senza appesantirla, lasciandola morbidissima e con un naturale effetto bagnato.

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La cera Acqua Wax di Biopoint definisce la chioma, modellandola, ma anche riparando la fibra capillare e proteggendola dai raggi UV.

Frangia a tendina

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La frangia a tendina ritorna e sarà un must dell’estate 2026. Corta o lunga, sta bene proprio a tutte e incornicia il volto alla perfezione, donando armonia ai lineamenti. Per gestirla ti basteranno uno spray volumizzante e una spazzola rotonda grande per donare corpo ai capelli durante l’asciugatura.

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Per un volume istantaneo la soluzione è lo spray volumizzante di L’Oréal Paris Big Hair Dry. Dona un effetto di volume immediato alle radici, regalando una sensazione di volume e pulito per ben 48 ore. Tutto grazie ai peptidi di collagene che sollevano le radici.

La spazzola rotonda di GHD è una garanzia per realizzare la frangia a tendina. Resiste alle temperature più alte e regala performance top: per capirlo basta leggere le recensioni entusiastiche di chi l’ha provata.

Micro bangs

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Geometrica e netta oppure più wavy e morbida: la frangia micro è di tendenza per l’estate 2026. Si può sfoggiare sia con i caschetti corti che con capelli lunghissimi. Rendendo ogni acconciatura giocosa e sbarazzina. Per averla sempre perfetta prova una mini piastra: con una sola passata avrai uno styling che durerà giorni! E per fissare ricordati di utilizzare una lacca leggera.

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In ceramica e super pratica, la piastra mini di Melydo si mette in borsetta e si utilizza ovunque. Un must have per chi ha una micro bang.

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Adatta per tutti i tipi di capelli, la lacca Wella ha una tenuta sino a 24 ore. In più protegge da calore, umidità e raggi UV.

Old Money Bob

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Raffinato ed elegante, l’old money bob è un taglio medio con ispirazione retrò, caratterizzato da onde perfette che incorniciano il viso. L’hairlook è sinuoso con lunghezze che sfiorano il mento o le spalle, e radici volume extra.

Per uno styling perfetto il consiglio è quello di usare una spazzola elettrica riscaldata, ovviamente tonda. Per donare corpo e morbidezza invece punta su una mousse volumizzante.

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La spazzola elettrica Imetec è dotata di un sistema che facilita la distribuzione del calore e offre ben cinque accessori per uno styling a regola d’arte.

La schiuma modellante di L’Oreal è perfetta per chi ha un Old money bob. Aiuta a modellare i capelli e fissa, offrendo un risultato che dura nel tempo, senza appesantire.

Blunt bob

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Il blunt bob è il taglio giusto per chi ha capelli fini e piatti. Grazie ad un contorno che incornicia il viso, aiuta a far apparire la chioma più densa e piena. Lo styling è semplicissimo, per questo è il taglio giusto per chi non vuole perdere troppo tempo d’estate. Ti serviranno solo un phon di alta qualità e uno spray per lo styling texturizzante.

Il Dyson Supersonic non ha bisogno di presentazioni: un phon di altissimo livello con prestazioni straordinarie per uno styling che sorprende. E se per te costa troppo esistono tanti dupe!

Lo spray capelli di Marocconoil è leggerissimo e perfetto per chi ha un blunt bob. Elimina l’effetto crespo e ha un profumo favoloso: portalo sempre con te!