7 tendenze capelli estive che tutte chiederemo

L’estate è alle porte ed è arrivato il momento di…darci un taglio! Leggeri, sbarazzini, ma anche super chic: i capelli dell’estate 2026 sono facili da gestire e prendono ispirazione dalle star. Scopriamoli tutti!
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Shaggy Bob
Grunge, ribelle e sbarazzino: lo shaggy bob è il taglio del momento. Scalato e spettinato, si porta con i capelli ad una lunghezza poco sopra le spalle e prevede una chioma leggera e morbidissima. Per valorizzare davvero questo taglio è importante realizzare uno styling a regola d’arte, creando delle onde morbide, da spettinare con la mano. Largo spazio poi a prodotti idratanti per lavare i capelli, ma soprattutto ad un piccolo segreto: lo shampoo secco da tenere sempre in borsa per rinfrescare la piega. Lo spruzzi sulla chioma, poi ti metti a testa in giù e pettini i capelli con le dita. Il risultato sarà una piega top!
Lo shampoo secco di Batist è il più venduto su Amazon. Ti basterà una spruzzata sui capelli per avere un risultato eccellente. In più ha un profumo favoloso, perfetto per l’estate!
Con più di 8mila recensioni, l’arricciacapelli di Imetec è il segreto per una piega velocissima e uno shaggy bob a regola d’arte anche se non sei una pro.
Lob Scalato
Super chic e amato dalle star, il lob scalato è il taglio perfetto per affrontare l’estate 2026. Nè lungo, nè corto, è la via di mezzo perfetta che unisce stile e praticità. Un caschetto lungo che sfiora la clavicola ed è very glam. Sta bene davvero a tutte e si adatta a qualsiasi forma del viso.
Il primo step per prendersene cura è optare per uno shampoo delicato e idratante, privo di siliconi. L’asciugatura è essenziale, dunque andrebbe scelto con attenzione il phon, optando per un modello professionale e con funzioni che consentano di eliminare l’effetto crespo.
A quel punto sarai tu a decidere. Per un long bob liscio punta il bocchettone stretto, dirigendo il calore dall’alto verso il basso. Per un long bob messy movimenta le lunghezze usando le mani e ottenendo un look sbarazzino.
Arricchito con attivi essenziali, lo shampoo di Kerastase è perfetto per detergere e nutrire i capelli, rendendo la chioma morbida e lucente.
L’asciugacapelli Rowenta x Karl Lagerfeld Studio Dry offre delle prestazioni efficienti ed efficaci, regalando un’asciugatura senza sforzi con uno styling personalizzato anche grazie a sei impostazioni di velocità/temperatura.
Bixie
Il bixie è un taglio ibrido fra bob e pixie. Come il caschetto mantiene una certa lunghezza nella zona posteriore, ma ha la leggerezza del pixie. Inoltre è scalato e rilassato, con uno stile super naturale. Proprio per questo richiede uno styling semplicissimo, con una passata di phon per dare volume.
Il segreto sta nell’usare i prodotti giusti. Sulla chioma umida usa una mousse, asciugando con la testa all’ingiù per dare volume e dimensione. Termina con una cera per definire al meglio le punte, donando un effetto sbarazzino.
36mila recensioni parlano da sole, la crema arricciante Catwalk di TIGI è la più amata su Amazon. Definisce la chioma, senza appesantirla, lasciandola morbidissima e con un naturale effetto bagnato.
La cera Acqua Wax di Biopoint definisce la chioma, modellandola, ma anche riparando la fibra capillare e proteggendola dai raggi UV.
Frangia a tendina
La frangia a tendina ritorna e sarà un must dell’estate 2026. Corta o lunga, sta bene proprio a tutte e incornicia il volto alla perfezione, donando armonia ai lineamenti. Per gestirla ti basteranno uno spray volumizzante e una spazzola rotonda grande per donare corpo ai capelli durante l’asciugatura.
Per un volume istantaneo la soluzione è lo spray volumizzante di L’Oréal Paris Big Hair Dry. Dona un effetto di volume immediato alle radici, regalando una sensazione di volume e pulito per ben 48 ore. Tutto grazie ai peptidi di collagene che sollevano le radici.
La spazzola rotonda di GHD è una garanzia per realizzare la frangia a tendina. Resiste alle temperature più alte e regala performance top: per capirlo basta leggere le recensioni entusiastiche di chi l’ha provata.
Micro bangs
Geometrica e netta oppure più wavy e morbida: la frangia micro è di tendenza per l’estate 2026. Si può sfoggiare sia con i caschetti corti che con capelli lunghissimi. Rendendo ogni acconciatura giocosa e sbarazzina. Per averla sempre perfetta prova una mini piastra: con una sola passata avrai uno styling che durerà giorni! E per fissare ricordati di utilizzare una lacca leggera.
In ceramica e super pratica, la piastra mini di Melydo si mette in borsetta e si utilizza ovunque. Un must have per chi ha una micro bang.
Adatta per tutti i tipi di capelli, la lacca Wella ha una tenuta sino a 24 ore. In più protegge da calore, umidità e raggi UV.
Old Money Bob
Raffinato ed elegante, l’old money bob è un taglio medio con ispirazione retrò, caratterizzato da onde perfette che incorniciano il viso. L’hairlook è sinuoso con lunghezze che sfiorano il mento o le spalle, e radici volume extra.
Per uno styling perfetto il consiglio è quello di usare una spazzola elettrica riscaldata, ovviamente tonda. Per donare corpo e morbidezza invece punta su una mousse volumizzante.
La spazzola elettrica Imetec è dotata di un sistema che facilita la distribuzione del calore e offre ben cinque accessori per uno styling a regola d’arte.
La schiuma modellante di L’Oreal è perfetta per chi ha un Old money bob. Aiuta a modellare i capelli e fissa, offrendo un risultato che dura nel tempo, senza appesantire.
Blunt bob
Il blunt bob è il taglio giusto per chi ha capelli fini e piatti. Grazie ad un contorno che incornicia il viso, aiuta a far apparire la chioma più densa e piena. Lo styling è semplicissimo, per questo è il taglio giusto per chi non vuole perdere troppo tempo d’estate. Ti serviranno solo un phon di alta qualità e uno spray per lo styling texturizzante.
Il Dyson Supersonic non ha bisogno di presentazioni: un phon di altissimo livello con prestazioni straordinarie per uno styling che sorprende. E se per te costa troppo esistono tanti dupe!
Lo spray capelli di Marocconoil è leggerissimo e perfetto per chi ha un blunt bob. Elimina l’effetto crespo e ha un profumo favoloso: portalo sempre con te!