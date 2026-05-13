Virale, professionale e finalmente accessibile. Scopri perché non puoi lasciarti sfuggire questo siero, ora in offerta su Amazon.

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Il siero nutriente di Kerastase ora in offerta

C’è chi la chiama magia, chi pura ossessione beauty. Con quasi 8.500 recensioni e uno status “virale” ormai inossidabile, il Kérastase 8H Magic Night Serum della linea Nutritive non è il solito trend di passaggio, ma un game changer per chi sogna lunghezze perfette senza alcuno sforzo. E se fino a ieri l’unica scusa per non averlo ancora provato era il prezzo da prodotto professionale di fascia alta, oggi c’è una notizia che vi farà correre ad aggiungerlo al carrello: è attualmente in sconto su Amazon. Insomma, il momento perfetto per fare scorta o concedersi finalmente questo piccolo lusso.

Offerta Kerastase 8H Magic Night Serum - linea Nutritive

Immaginate la vostra crema viso da notte preferita, quella super ricca e riparatrice che vi fa svegliare con un incarnato radioso, ma declinata per i vostri capelli. Il concept dietro questo siero è esattamente l’amatissima skinification of hair, un approccio che sfrutta le ore di sonno per una vera e propria metamorfosi capillare, rendendo la routine incredibilmente chic ed effortless.

Il segreto del suo successo risiede in una formula che unisce scienza e coccola. Dimenticate i vecchi oli pesanti che lasciano residui sul cuscino: questo siero dal tocco lussuoso e setoso è un concentrato puro di nutrizione. Al suo interno troviamo la Niacinamide, l’ingrediente star della skincare che fortifica e protegge, unita a potenti proteine di origine vegetale. Mentre dormite, il siero viene assorbito gradualmente dalla fibra capillare, lavorando in sinergia con il potere rigenerativo della notte. Al mattino, l’effetto è quello di un capello trasformato, rimpolpato e idratato.

Ma la vera rivoluzione per ogni lazy girl che si rispetti è l’applicazione. Nessun tempo di posa da controllare, nessun risciacquo laborioso. Basta prelevare un paio di erogazioni (o qualcuna in più se avete una chioma particolarmente folta), scaldare il prodotto tra le mani e massaggiarlo dolcemente su lunghezze e punte. Potete farlo sui capelli umidi dopo lo shampoo serale, oppure sui capelli completamente asciutti poco prima di scivolare sotto le lenzuola. Fatto questo, non vi resta che dormire.

Leggendo le migliaia di recensioni entusiaste, il verdetto della community è unanime e conferma le promesse del brand. I beauty addicted ne lodano la texture “zero-peso” che idrata profondamente ma senza ungere, garantendo un risveglio con capelli lucidi, districati e morbidissimi al tatto. Un altro dettaglio che fa impazzire il web? La profumazione. La fragranza iconica Nutritive Relaunch è avvolgente, sensuale e vi accompagnerà per tutta la giornata successiva come una vera e propria firma olfattiva.

Offerta Kerastase 8H Magic Night Serum - linea Nutritive

Certo, un prodotto Kérastase è sempre un piccolo investimento, ma con lo sconto attualmente attivo su Amazon, il rapporto qualità-prezzo diventa un’occasione da non lasciarsi scappare. Per massimizzare i risultati e avere un effetto “appena uscita dal salone”, potete personalizzare l’esperienza integrando il siero notturno nella vostra routine Nutritive ideale. Se avete capelli fini, abbinatelo di giorno allo shampoo Bain Satin e al Lait Vital; se invece la vostra chioma è spessa e ribelle, optate per le versioni Riche. Siete pronte a dire addio ai bad hair days semplicemente chiudendo gli occhi?

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