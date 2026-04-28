Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages La maschera per capelli di Wella che ti svolta

Noi che amiamo portare i capelli lunghi lo sappiamo fin troppo bene: andare dal parrucchiere per la famigerata “spuntatina” è sempre un dramma psicologico. Ti siedi su quella sedia, chiedi di togliere letteralmente due millimetri e, per qualche strano cortocircuito comunicativo, rischi sempre di uscire con un caschetto. L’ultima volta che ho affrontato questa prova di coraggio, però, la mia parrucchiera mi ha guardata attraverso lo specchio con un’espressione insolitamente seria. Ha fatto scorrere le dita tra le mie punte secche e ha pronunciato la frase che nessuna di noi vorrebbe mai sentire:

“Guarda, qui dobbiamo andarci giù pesanti con le forbici, oppure devi assolutamente iniziare un rehab intensivo. I tuoi capelli sono sfibrati.”

Mio malgrado, ho dovuto ammettere che aveva ragione. Spesso diamo per scontata la salute della nostra chioma. Tutte noi conosciamo le regole d’oro per non rovinare i capelli: limitare l’uso di piastre e ferri roventi, applicare religiosamente il termoprotettore, evitare decolorazioni estreme. Ma a volte le buone abitudini non bastano. Per invertire la rotta quando il danno è fatto, servono prodotti che non siano semplicemente “buoni”, ma che si rivelino dei veri e propri game changer.

Ed è esattamente quello che ho trovato.

La svolta: Wella Professionals FUSION Intense Repair Mask

Nel disperato tentativo di salvare i miei centimetri faticosamente conquistati, mi sono quindi affidata a dei professionisti del capello. Stiamo parlando di un brand qualunque nato ieri sui social media, ma di Wella Professionals, una vera e propria istituzione nel mondo dell’hairstyling. Con oltre 140 anni di storia (il marchio è nato in Germania alla fine dell’Ottocento), Wella è da sempre sinonimo di avanguardia, ricerca tricologica e qualità professionale. È il partner di fiducia dei migliori saloni di bellezza a livello globale.

Per questo ho messo alla prova la loro FUSION Intense Repair Mask. Da giornalista beauty ne ho provate a decine, ma questa maschera è entrata di diritto nell’Olimpo dei miei mai-più-senza. Non è il solito balsamo travestito da maschera che ti dà un’illusione momentanea di morbidezza per poi svanire al lavaggio successivo. È un trattamento d’urto, formulato specificamente per capelli danneggiati e inclini alla rottura.

Offerta Wella Professionals Wella FUSION Intense Repair Mask

Ma veniamo al sodo: perché definisco questa maschera un vero e proprio game changer? Il segreto risiede nella sua avveniristica tecnologia Silksteel. Incredibilmente, la formula trae ispirazione dalla seta dei ragni, nota per essere una delle fibre naturali più resistenti al mondo. Fondendo sapientemente gli aminoacidi della seta con lipidi micronizzati, la maschera crea una vera e propria barriera invisibile che fortifica il capello dall’interno verso l’esterno. La sua non è una semplice magia che lucida la superficie per poi svanire al primo lavaggio; vanta un’azione riparatrice profonda che penetra direttamente nella corteccia del fusto, lavorando per ricostruire le fibre pesantemente danneggiate dai trattamenti chimici o dall’uso sconsiderato di piastre e phon.

Oltre a curare i danni già esistenti, fa un lavoro eccezionale sulla prevenzione della rottura. Da quando la uso, districare i capelli da bagnati ha smesso di essere una lotta impari contro i nodi, abbattendo drasticamente quei danni meccanici inferti da spazzolate e pettinate troppo aggressive. E poi c’è l’esperienza d’uso, che garantisce un insuperabile risultato da salone. La texture è ricca, densa e lussuosa, ma ha il pregio rarissimo di non appesantire minimamente le radici. Il risultato finale lascia a bocca aperta: i capelli tornano finalmente elastici, corposi e avvolti da quel profumo sofisticato e inconfondibile che ti fa sentire come se avessi appena varcato la soglia del tuo parrucchiere di fiducia.

Il momento di agire: l’offerta e il plebiscito su Amazon

Non sono l’unica a gridare al miracolo: prima di iniziare il mio trattamento, sono andata a controllare online e ho scoperto che questa maschera vanta quasi 12.000 recensioni super positive su Amazon. Una vera e propria community globale di “salvate dalla forbice” che conferma le promesse del brand, elogiando la capacità del prodotto di resuscitare anche le chiome più compromesse.

Offerta Wella Professionals Wella FUSION Intense Repair Mask

Vi svelo il motivo per cui ho deciso di parlarvene proprio oggi: se i vostri capelli stanno implorando pietà e volete evitare che il parrucchiere prenda in mano la situazione, questo è il momento perfetto per intervenire. Attualmente, la Wella Professionals FUSION Intense Repair Mask è in offerta speciale su Amazon. Approfittare di questo sconto è il miglior investimento che possiate fare per la vostra chioma. Iniziate il vostro rehab casalingo: i vostri capelli (e la vostra tranquillità sulla sedia del salone) vi ringrazieranno.

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