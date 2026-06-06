Il cambio look per l’estate 2026 è servito: tutte le tendenze colore capelli da provare, dal Bitter Chocolate al Carnelian Orange

Voglia di aggiungere luce al tuo look estivo? Parti da una delle nuove nuances capelli di tendenza: dal biondo più gelido al rosso più infuocato, tutti i colori da provare adesso (con relativi beauty essentials)

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Sara Iaccino

Beauty e Fashion Editor

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

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Il cambio look per l’estate 2026 è servito: tutte le tendenze colore capelli da provare, dal Bitter Chocolate al Carnelian Orange
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Al solstizio d’estate sul calendario manca in verità ancora un po’ di tempo, eppure la calda stagione può già ufficialmente considerarsi iniziata: temperature così indirizzano di certo verso la spiaggia piuttosto che in ufficio, il layering è oramai un lontano ricordo ed il bikini, al suo posto, è la sola cosa che possiamo accettare di indossare. E, se le vacanze al mare sono state prontamente prenotate, manca solo un piccolo dettaglio a completare l’opera: il colore di capelli perfetto.

Per i soleggiati mesi a venire i professionisti del settore puntano tutto su sfumature sartoriali, studiate su misura per esaltare l’incanto naturale di ogni viso: niente stravolgimenti radicali, bensì un’evoluzione sofisticata che gioca con la luce. Dai biondi cremosi ai rossi infuocati, fino ai castani ad effetto gloss, le tendenze in vigore puntano tutte su colori ricchi, pieni zeppi di riflessi e sopra ogni altra cosa luminosi, pensati per valorizzare la qualità della fibra capillare tanto quanto la nuance di base stessa.

Dopo aver approfondito i tagli con cui sperimentare, scopriamo insieme quali sono le tonalità su cui scommettere ora, per affrontare questo spensierato periodo dell’anno con lo spirito ed il look giusti.

Balayage, nuova luce e nessuno sforzo

Fermi tutti: il colore che dominerà l’estate 2026 non sarà un colore, ma una tecnica. E sì, stiamo ancora parlando del Balayage. Il motivo dietro a questo clamoroso successo è in realtà molto facilmente spiegato: promette luce senza chiedere in cambio una manutenzione ossessiva, il che è esattamente tutto ciò che ogni donna desidera per la stagione.

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Face-framing Highlights: il tuo colore, ma meglio

Tra le tecniche di schiaritura più richieste del momento troviamo ancora una volta anche i Face-framing Highlights, quelle graziose — quanto strategiche — ciocche più chiare che incorniciano il viso, regalandogli una luce tutta nuova. Ed anche un insperato effetto lifting. Possono essere asimmetriche lungo l’attaccatura dei capelli oppure concentrarsi su altre zone specifiche, ma la base di partenza resta sempre la radice, per ottenere quel difficile risultato de “il mio colore naturale, ma meglio”.

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Bronzed Blonde, il biondo più caldo (e baciato da sole) dell’estate

Passando subito al capitolo biondi, che per la stagione stiamo vedendo vestirsi di nuova naturalezza, la proposta più calda in circolazione è attualmente il Bronzed Blonde: parliamo di riflessi dorati e bronzati, come da nome, con un irresistibile effetto “baciato dal sole” dall’eleganza disinvolta, rilassata. È lui il colore ideale per chi cerca luminosità senza artificio, e desidera una tinta discreta, morbida e facile da mantenere.

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Pink Pomelo, che è il biondo fragola 2.0

Tra le nuance più interessanti della bella stagione vi è senza ombra di dubbio quella che gli esperti del settore hanno ribattezzato come Pink Pomelo, un’evoluzione moderna del già amatissimo e più conosciuto biondo fragola. Benché si tratti di un rosa parliamo di una tinta soft e molto luminosa, perfetta per coloro che sono alla ricerca di un look delicato ma carismatico.

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Goth Blonde, il biondo freddo e malinconico della calda stagione

È apparentemente fuori stagione, invece, il Goth Blonde, tonalità che ribalta la tradizionale concezione del biondo estivo: in questo caso non si cavalca l’onda del minimalismo, ma si va a ricercare un colore etereo e a tratti antico, ispirato alle atmosfere gotiche e alle sue freddissime cromie. Il risultato, a gran sorpresa, non è glaciale ma leggermente polveroso, quasi malinconico, chiaramente adatto a chi cerca un’immagine più dark.

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Bronde Riviera, la via di mezzo luminosa di cui hai bisogno

Tra profondità e luce, castano e biondo, eleganza e naturalezza, il Bronde Riviera è tuttora tra i favoriti del periodo: non si tratta di una scelta estrema, ma piuttosto intelligente. Siamo di fronte ad una sfumatura mediterranea, calda ma controllata, capace di valorizzare le basi castane e biondo scuro senza necessariamente renderle artificiali. Non è né un biondo pieno né un castano tradizionale, ma una via di mezzo costruita con criterio, in cui la transizione tra radice e schiariture risulta morbida, con tocchi di luce distribuiti in modo naturale.

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Bitter Chocolate, il castano caldo e sfaccettato del momento

L’estate 2026 coincide anche con il periodo di gloria dei castani, che per l’occasione divengono profondi, lucenti e multidimensionali, capaci di conferire immediatamente alla chioma un aspetto più sano e curato. Tra le nuance più richieste abbiamo al momento il Bitter Chocolate, scuro e intenso ma acceso da delicati riflessi caldi, dorati, quasi impercettibili, ad aggiungere grandi movimento e luce. Il risultato è un look sofisticato, discreto e parecchio sensuale, l’ideale per chi desidera nuovo magnetismo senza rischiare di indurire i lineamenti.

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Midnight Brunette, il castano scuro e glossato a cui è impossibile resistere

Più intenso e misterioso del precedente è il Midnight Brunette: parliamo di una sfumatura di castano scuro che mantiene il carattere deciso del nero ma senza mai risultare eccessivamente duro. A far sì che ciò non accada sono i suoi caratteristici riflessi glossy, disposti ad arte per restituire una dimensione più moderna e raffinata al tutto.

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Inky Gloss, il nero scenografico (ed elegantissimo) dell’estate

Hai detto nero? E allora ecco arrivare l’Inky Gloss, un colore ultra brillante che più che altro è una dichiarazione di stile e personalità. Qui è la lucentezza ad essere la protagonista assoluta del look: la chioma appare immediatamente più corposa, sana e riflettente mentre l’impatto sofisticato e leggermente goth. E, se l’ultima versione prevede riflessi blu-inchiostro, freddi, si sprecano varianti ben più calde e morbide come nel caso dell’apprezzatissimo black cherry. Il risultato finale è ovviamente intenso, scenografico ma soprattutto elegante.

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Rame Rosè Soft, il rosso moderno ma elegante che ci farà perdere la testa

Sì vibrante e intenso ma sempre più portabile, troviamo ancora il rosso tra i grandi protagonisti di stagione. La sua sfumatura più delicata attualmente in auge è quella che i professionisti chiamano Rame Rosè Soft, luminosa e caldissima: un mix tra il rame ed il rosa, come facilmente intuibile, che promette di donare luce al viso senza esagerare, sprigionando riflessi solo se colpito dal sole. La scelta perfetta, insomma, per chi sta cercando qualcosa di moderno, elegante ma comunque naturale.

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Carnelian Orange, il rosso vibrante (ma tridimensionale) di cui innamorarsi

Più intenso ma egualmente sofisticato, infine, il Carnelian Orange: parliamo di una tinta ispirata alla corniola, la famosa “pietra del fuoco”. È qui che il rame incontra sfumature arancio-bruciate, profonde e castane, dando vita ad una nuance vibrante ma comunque estremamente portabile. La sua particolarità? Ancora un gioco di luce: le varie sfaccettature donano movimento e brillantezza alla chioma, rendendola viva, tridimensionale e quindi magnetica.

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