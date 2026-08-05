Pelle secca, arrossata o segnata dal tempo? Addio! La crema viso riparatrice alla bava di lumaca è tutto ciò di cui avete bisogno ora

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Idrata, lenisce e ripara la pelle, la crema viso coreana sa avere ora è scontata

La pelle in estate subisce stress continui, anche quando non ce ne rendiamo conto. Il sole, la minor idratazione, una minor attenzione alla skincare serale dopo le lunghe nottate di divertimento, insomma, meno attenzione più problemi di arrossamento o secchezza. Per questo è importante avere sotto mano dei prodotti altamente idratanti, lenitivi e che donino alla pelle tutto ciò di cui ha bisogno, come la crema viso riparatrice di Mizon, formulata con bava di lumaca che lenisce la pelle arrossata e che ne mantiene una corretta idratazione per tutto il giorno.

Offerta Mizon La crema viso riparatrice alla bava di lumaca

La crema viso riparatrice di Mizon è un vero alleato per la pelle

Un prodotto che arriva direttamente dalla skincare coreana e che dona alla cute del viso tutto il nutrimento di cui necessita per mantenersi sana, elastica e tonica, anche durante queste settimane in cui viene messa a dura prova.

Una crema viso riparatrice che è composta da ingredienti mirati, altamente efficaci per il benessere della pelle e che la nutrono in profondità, agendo contro i problemi tipici che la cute deve affrontare in questa stagione.

Come agisce sulla pelle

Una crema viso idratante, che ricarica la pelle con un boost di idratazione costante, assorbendo l’umidità che evapora e donandole maggior compattezza.

Ma anche un prodotto lenitivo, grazie alla presenza di Centella Asiatica ed estratti da piante che agiscono per alleviare e lenire le irritazioni o rossori della pelle. Il muco di lumaca, poi, aiuta a rinforzare la barriera cutanea, aumentando la vitalità della cute, anche se appare stanca e opaca.

Infine, questa crema viso riparatrice svolge anche un’azione antiage, agendo contro le rughe e le linee sottili grazie alla presenza di peptidi di rame contenuti nella bava di lumaca, che aiutano la guarigione delle ferite e a rimpolpare i solchi sulla cute, esattamente come le rughe.

Un prodotto che aiuta davvero la pelle e rigenerarsi e che aumenta l’elasticità di circa l’84% in più rispetto a prima di usarla, ricompattando la cute e donandole una rinnovata vitalità. Una crema viso all in one, che svolge molteplici funzioni in un’unica passata, e che risulta perfetta per donare alla pelle tutto ciò di cui ha bisogno dopo una giornata tra sole, mare e divertimento, elevando la skincare serale a un vero trattamento di benessere e quella mattutina a un atto di prevenzione e cura che duri tutto il giorno.

Offerta Mizon La crema viso riparatrice alla bava di lumaca

Come si utilizza

Una crema dalla texture cremosa e leggera, con una formula che fornisce rapidamente tutti i nutrienti alla pelle ma senza ungere o creare la classica sensazione di appiccicoso che alcune creme molto corpose possono avere. Insomma, la crema viso riparatrice di Mizon alla bava di lumaca vi garantisce il massimo del comfort e il massimo dell’efficacia e con il minimo sforzo possibile, giusto il tempo di una passata di crema sul viso come fosse una carezza. Ma che sia un tocco pieno di benessere e cura, di attenzioni e ingredienti ad hoc per fare del bene al vostro viso.

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