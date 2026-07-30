Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock idrata, rimpolpa e illumina la pelle, la crema viso antiage a metà prezzo è il boost di benessere da provare ora

Cosa c’è di meglio che svegliarsi al mattino dopo una bella dormita con un viso fresco, riposato, disteso e luminoso come dopo una seduta in una spa? Beh, forse solo il fatto di ottenere tutti questi benefici con una sola crema viso antiage, da usare durante la skincare serale e che agisce durante la notte con un boost di benefici che nutrono la cute, minimizzano e riempiono rughe e linee sottili e rassodano la pelle. Parliamo della crema viso notte di Nivea, Cellular Expert Filler, una crema intensiva che agisce in modo mirato sui segni del tempo e sulle rughe che si formano con il contatto della pelle sul cuscino (e per cui sarebbe sempre bene scegliere una bella federa in seta, che vi evita il problema e che massimizza l’effetto dei prodotti che utilizzate durante la skincare serale).

Offerta Nivea La crema viso notte antiage da provare adesso

La crema viso notte di Nivea, Cellular Expert Filler, è il must antiage da provare ora

Ma torniamo alla nostra crema viso antiage, dall’azione intensa e dai risultati visibili fin dalle primissime applicazioni. Un prodotto che svolge almeno tre azioni diverse a beneficio della pelle, grazie all’unione mirata dei suoi ingredienti e al lavoro sinergico che riescono a garantire durante la notte.

La crema viso Nivea, Cellular Expert Filler, infatti, vi permette di:

rinnovare le cellule della pelle, grazie alla combinazione di potenti attivi anti-età che sono in grado di agire a livello cellulare durante la notte, garantendo un effetto filler dopo sole 24 ore;

grazie alla combinazione di potenti attivi anti-età che sono in grado di agire a livello cellulare durante la notte, garantendo un dopo sole 24 ore; rigenerare la pelle , grazie alla presenza di acido ialuronico nella sua composizione, che stimola i naturali processi di rinnovamento cellulare e che vi permette di svegliarvi con una pelle fresca e un aspetto più giovane e riposato;

, grazie alla presenza di acido ialuronico nella sua composizione, che stimola i naturali processi di rinnovamento cellulare e che vi permette di svegliarvi con una pelle fresca e un aspetto più giovane e riposato; riempire le rughe e le linee sottili del viso, grazie alla presenza di acido folico puro e di micro e macro acido ialuronico, agendo come un potente antiage, distendendo le rughe e rimpolpando la pelle, ripristinandone anche le fibre.

Insomma, una crema viso che è un vero alleato di benessere, bellezza e nutrimento per la pelle, agendo come un elisir di giovinezza e regalandovi un plus di luminosità, vitalità e morbidezza come non avete mai provato.

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Quando e come usare la crema viso antiage di Nivea

Una crema viso che agisce durante la notte e che non vi richiede nessuna attenzione o sforzo, andando a riempire la pelle e le rughe, aumentando i volumi del viso con un boost di tonicità e idratazione e donandovi una pelle più distesa alla vista e al tatto, e tutto mentre vi riposate e rigenerate nel sonno.

L’unica cosa che vi viene richiesta è quella di utilizzare questa crema viso notte durante la skincare serale, applicandola su viso, collo e décolleté, con movimenti delicati ed eseguendo un massaggio liftante che dal basso vada verso l’alto, aumentando l’efficacia della crema e donando maggior benessere al volto. In più, come detto, se la cura del vostro viso è una priorità assoluta, ecco che dormire su una federa in seta è quel tocco in più che cambia l’aspetto della vostra pelle fin dal primo utilizzo, e che in aggiunta a un prodotto ad hoc antiage come la crema di Nivea saprà fare davvero la differenza in positivo.

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