iStock Massima protezione ed effetto antiage in un solo prodotto

Quando arriva l’estate c’è una sola cosa da fare, proteggere la pelle dai raggi solari e da tutti i possibili danni che si possono creare. E se si ha la pelle matura, ecco che esistono delle formulazioni ad hoc per prendersi cura della cute e allo stesso tempo proteggerla con un’azione di schermatura totale e antiage. Delle creme per pelli mature che facilitino l’abbronzatura, proteggendo la cute e aiutando la pelle a mantenersi sana, elastica e dall’aspetto più giovane. Insomma, delle creme che tutte dovremmo avere tra i nostri must estivi e da usare ogni giorno per un’azione totale che duri da mattina a sera.

Massima protezione e benessere per la pelle

Delle formulazioni leggere ma nutrienti, che agiscano a protezione della cute ma senza appesantirla, che riducano i segni del tempo contrastandone la comparsa ma che si occupino anche di permettere alla pelle di godersi il sole e di sfoggiare un’abbronzatura omogenea e naturale. Come dire, delle creme solari per pelli mature che facciano tutto quello che ci serve per viversi un’estate al massimo delle sue potenzialità e con una cute protetta e sana in ogni momento della giornata.

Le creme per pelli mature (e non solo) che proteggono dal sole con un effetto antiage

Per esempio optando per la crema viso Nivea Sun anti Age Q10, una crema viso per pelli mature con SPF 50, che protegge la cute dal fotoinvecchiamento e dai danni causati dai raggi UVA/UVB e dagli effetti della luce blu, ma senza ostruire i pori. Una crema antirughe formulata con peptidi di Collagene + Q10 + Licochalcone A, che riduce visibilmente le rughe e rassoda la pelle in soli 7 giorni. Ma anche una crema che previene la formazione di radicali liberi causati dallo stress ossidativo indotto dai raggi UV fino all’87%. Una crema dalla texture ultra-leggera e piacevole sul viso, che non unge e che dona alla cute un finish invisibile, ideale per l’uso quotidiano su tutti i tipi di pelle e come base per il make-up.

Offerta Nivea Sun La crema Nivea antiage e protettiva

Se volete dedicarvi un vero rituale di bellezza, ecco che la crema per peli mature e dall’azione anti age di Clinians è quello che fa per voi, una protezione solare con SPF 30, arricchita con acido ialuronico che protegge la pelle di viso e collo, delle mani e del décolleté dagli effetti dannosi dei raggi solari (UV, infrarossi e luce visibile) e anche dall’inquinamento. Una crema dalla formulazione mirata, che contiene un peptide multifunzionale antiage che aiuta a proteggere la pelle dai radicali liberi e dai danni causati dai raggi UV. In più, l’aggiunta di Vitamina E in combinazione con i filtri solari, aiuta a prevenire la formazione delle macchie.

Offerta Clinians Un boost antiage per la pelle in estate

La crema protettiva ad azione anti-età di Garnier Ambre Solair è pensata per un uso quotidiano e agisce per proteggere la pelle e per donarle un boost di vitalità dall’effetto antiage immediato. Una protezione solare molto alta, con SPF 50+, che protegge da raggi UVB, UVA e UVA lunghi e che è arricchita con acido ialuronico, per donare alla pelle tutto il benessere di cui ha bisogno da mattina a sera. Una crema che idrata, protegge, rassoda e leviga, da usare quotidianamente prima dell’esposizione al sole su viso e collo ben detersi, e da riapplicare durante il giorno per mantenere la protezione solare al massimo delle sue potenzialità.

Offerta Garnier Massima schermatura dal sole e protezione totale

Neutrogena Hydro Boost è un fluido idratante con SPF 50 che protegge la pelle dai raggi solari con un effetto anti age immediato. Una crema solare viso che contiene acido ialuronico idratante, Pro-Vitamina B5 dall’azione lenitiva, niacinamide che agisce come un illuminante e anti-macchie scure e Vitamine C ed E, che schermano la pelle contro lo stress ossidativo. Un mix di ingredienti mirati e che donano alla pelle il massimo benessere possibile e un vero boost di idratazione, protezione e vitalità, mantenendo attiva la barriera protettiva della pelle e donandole un’idratazione clinicamente testata per tutto il giorno.

Offerta Neutrogena Un boost di vitamine per proteggere la pelle matura

RoC Soleil-Protect Fluido Levigante Antirughe con SPF50, è una crema solare che riduce visibilmente le macchie marroni sulla cute, protegge e migliora l’aspetto della pelle e le dona una sferzata di benessere e un finish più luminoso e giovane. Una lozione che protegge la pelle dai raggi solari e che la nutre in profondità, agendo con la sua texture ultra-leggera e morbida, che penetra rapidamente e non lascia residui bianchi. Una crema che vi offre una forte resistenza all’acqua, grazie alla sua tecnologia brevettata Wet Skin, che permette all’acqua di non mescolarsi con la sua formulazione fluida, agendo a protezione totale della pelle per tutto il giorno.

Offerta Roc La crema da avere questa estate

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